Départ du président d'Albert (Ahold Delhaize) en Tchéquie
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 13:50
Petr Pavlik a réintégré Ahold Delhaize en 2025 en tant que brand president d'Albert, après avoir été vice-président senior de l'entreprise entre 2016 et 2020, gérant les domaines commercial, marketing et de format.
Le groupe belgo-néerlandais a entamé le processus de recherche d'un successeur. En attendant, Jesper Lauridsen, directeur des opérations de la région CSE (Europe centrale et du Sud-Est) chez Ahold Delhaize, assumera ce poste à titre intérimaire.
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