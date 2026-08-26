DEME Group affiche un résultat net record au 1er semestre

DEME Group publie un résultat net record, en hausse de 20% à 215 MEUR au titre des six premiers mois de 2026, ainsi qu'un EBITDA de 466 MEUR, soit une marge de 21,6%, pour un chiffre d'affaires en hausse de 2% à 2,2 MdsEUR.

Le chiffre d'affaires de l'activité Offshore Energy a progressé de 6% pour atteindre un niveau semestriel record de 1,2 MdEUR, porté par la poursuite de la bonne exécution de projets aux Etats-Unis, à Taïwan et en Europe.

Le segment Dredging & Infra a enregistré une croissance de 2%, soutenue par un portefeuille diversifié d'activités de dragage d'entretien et d'investissement à l'échelle mondiale, ainsi que par d'importants projets d'infrastructure en Europe.

En revanche, le chiffre d'affaires du segment Environmental a reculé de 8% par rapport à l'année précédente, "alors que ce segment continuait de faire avancer ses projets à long terme, principalement en Belgique et aux Pays-Bas", selon DEME.

Le groupe d'ingénierie spécialisé dans les infrastructures en milieu marin affiche un carnet de commandes de 7,1 MdsEUR, "offrant une bonne visibilité sur l'activité future", ce qui lui permet de relever ses objectifs pour l'ensemble de l'année.

Ainsi, "en dépit des turbulences macroéconomiques mondiales et de l'incertitude persistante", sa direction prévoit désormais que le chiffre d'affaires de 2026 dépassera légèrement celui de 2025 et que la marge d'EBITDA restera conforme aux niveaux de 2025.