Delta Air relève ses prévisions de recettes pour le premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 mars - ** Les actions de Delta Air Lines DAL.N augmentent de 3,3 % à 62,9 $ avant le marché

** DAL revoit à la hausse ses prévisions de revenus pour le 1er trimestre , citant les tendances fortes de la demande des consommateurs et des entreprises en mars, ainsi que la solidité de ses revenus principaux, premium et de fidélisation

** Le chiffre d'affaires du 1er trimestre devrait augmenter d'un pourcentage élevé à un chiffre, par rapport à sa prévision précédente de 5 à 7 %

** Le bénéfice du premier trimestre devrait se situer dans la fourchette de ses prévisions initiales, compte tenu des prix élevés du kérosène dus au conflit au Moyen-Orient

** Le groupe avait prévu un bénéfice ajusté par action compris entre 50 et 90 cents

** Elle ajoute qu'elle est bien positionnée pour faire face à l'environnement actuel et qu'elle est prête à ajuster sa capacité si les prix du carburant restent élevés

** A la dernière clôture, DAL a baissé de 12,3 % depuis le début de l'année