Dell : des trimestriels mitigés

(AOF) - Dell a dévoilé des comptes trimestriels mitigés avec un bénéfice par action inférieur aux prévisions et un chiffre d’affaires meilleur que prévu. Ainsi, le bénéfice dilué par action du premier trimestre a atteint 1,55 dollar, contre des attentes à 1,69 dollar. Il affiche toutefois une progression de 17 % par rapport à la même période un an plus tôt. Parallèlement, le bénéfice net a légèrement reculé en passant de 992 à 965 millions de dollars. En revanche, les revenus ont dépassé les objectifs avec un total de 23,378 milliards de dollars entre janvier et mars, en hausse de 5 %.

Le consensus tablait plutôt sur un chiffre d'affaires autour de 23,1 milliards de dollars.

Dans le détail, " nous avons enregistré un chiffre d'affaires record de 6,3 milliards de dollars pour les serveurs et les réseaux au premier trimestre, et nous constatons une demande sans précédent pour nos serveurs optimisés pour l'IA " explique Jeff Clarke, vice-président et directeur de l'exploitation de Dell Technologies. Il ajoute : " nous avons généré 12,1 milliards de dollars de commandes d'IA pour ce seul trimestre, dépassant ainsi la totalité des livraisons de l'exercice 2025 et affichant un carnet de commandes de 14,4 milliards de dollars. "

Au niveau des perspectives, au niveau du chiffre d'affaires, elles restent inchangées avec des attentes entre 101 et 105 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année. En revanche, concernant le bénéfice dilué par action est désormais attendu à 7,99 dollars, contre 7,85 dollars auparavant.

