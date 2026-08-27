Delivery Hero mise sur les abonnements pour faire face à une concurrence « féroce » à l'approche du rachat par Uber

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Paolo Laudani et Ozan Ergenay

La concurrence a été « assez féroce » sur certains des principaux marchés de Delivery Hero DHER.DE au cours des deux dernières années, mais l’augmentation de sa base d’abonnés a été bénéfique pour l’entreprise, a déclaré jeudi son directeur général, Niklas Östberg. La société allemande de livraison de repas, qui opère sur plusieurs continents via ses filiales et fait actuellement l'objet d'une offre publique d'achat de la part de son concurrent américain Uber UBER.N , a revu à la hausse ses prévisions pour 2026 plus tôt dans la journée.

“La bonne nouvelle, c’est qu’il est difficile de passer d’une concurrence très rude à une situation encore pire. La situation ne peut donc que s’améliorer”, a déclaré M. Östberg à Reuters. “À l’heure actuelle, je pense que la concurrence est vraiment rude, mais elle n’est pas plus rude que l’année dernière.”

Delivery Hero s’appuie de plus en plus sur les formules d’abonnement pour fidéliser ses clients et défendre sa part de marché.

Les analystes considèrent depuis longtemps les programmes d’abonnement comme un atout majeur pour les plateformes de livraison, car ils favorisent la fidélisation et réduisent le taux de désabonnement, aidant ainsi les entreprises à répartir leurs coûts marketing sur un plus grand nombre de transactions.

La fidélité des clients a permis à Delivery Hero de résister à des années de concurrence intense sur des marchés clés, notamment en Arabie saoudite et en Corée du Sud, a déclaré M. Östberg.

En Corée du Sud, la moitié de ses clients sont des abonnés, tandis qu’en Arabie saoudite, ce chiffre avoisine les 60%, a-t-il ajouté.

“Nous sommes aujourd’hui bien plus qu’une simple entreprise de livraison de repas”, a déclaré M. Östberg, ajoutant qu’une offre plus large donnait aux clients davantage de raisons de s’abonner et renforçait leur fidélité. L’entreprise allemande est confrontée à une concurrence croissante en Asie. En mars, elle a accepté de céder son activité Foodpanda à Taïwan à la société singapourienne Grab GRAB.O , après avoir subi des pressions de la part de plusieurs grands actionnaires pour procéder à des réévaluations stratégiques .