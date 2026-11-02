Delfingen retrouve le chemin de la croissance

Delfingen a renoué avec la croissance au troisième trimestre 2026, après deux trimestres consécutifs de repli. Le spécialiste de la protection des câblages électriques a réalisé un chiffre d'affaires de 100 MEUR, en progression de 4,7% en données publiées et de 5% à taux de change constants.

Cette reprise est notamment soutenue par le dynamisme du marché industriel, dont les ventes ont bondi de 17% à taux de change constants, tandis que l'activité automobile retrouve une croissance de 1,9%. Sur le plan géographique, le groupe enregistre une amélioration de son activité dans toutes les régions, avec des performances particulièrement soutenues en Asie ( 15,5%) et dans les Amériques ( 9,9%), à taux de change constants.

Sur les 9 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires atteint 297,2 MEUR, en recul de 4,3% en données publiées, mais stable à taux de change constants après neutralisation de l'arrêt de certains contrats jugés non contributifs. Dans ce contexte, Delfingen maintient ses objectifs pour 2026, tablant sur une stabilité de son chiffre d'affaires à taux de change constants, une marge opérationnelle courante supérieure à 7,5% et un ratio d'endettement inférieur à 2,25 fois.