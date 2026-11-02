 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Delfingen retrouve le chemin de la croissance
information fournie par Zonebourse 02/11/2026 à 18:22

Ajouter Boursorama à vos sources

Delfingen a renoué avec la croissance au troisième trimestre 2026, après deux trimestres consécutifs de repli. Le spécialiste de la protection des câblages électriques a réalisé un chiffre d'affaires de 100 MEUR, en progression de 4,7% en données publiées et de 5% à taux de change constants.

Cette reprise est notamment soutenue par le dynamisme du marché industriel, dont les ventes ont bondi de 17% à taux de change constants, tandis que l'activité automobile retrouve une croissance de 1,9%. Sur le plan géographique, le groupe enregistre une amélioration de son activité dans toutes les régions, avec des performances particulièrement soutenues en Asie ( 15,5%) et dans les Amériques ( 9,9%), à taux de change constants.

Sur les 9 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires atteint 297,2 MEUR, en recul de 4,3% en données publiées, mais stable à taux de change constants après neutralisation de l'arrêt de certains contrats jugés non contributifs. Dans ce contexte, Delfingen maintient ses objectifs pour 2026, tablant sur une stabilité de son chiffre d'affaires à taux de change constants, une marge opérationnelle courante supérieure à 7,5% et un ratio d'endettement inférieur à 2,25 fois.

Valeurs associées

DELFINGEN
30,7000 EUR Euronext Paris +1,66%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
13,57 -38,09%
Pétrole Brent
104,62 -9,55%
CAC 40
8 047,69 +0,98%
ALSTOM
11,685 -26,09%
HAFFNER ENERGY
0,604 -5,62%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank