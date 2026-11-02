DELFINGEN : Retour à la croissance au 3e trimestre 2026 : +5,0% à taux de change constants

Communiqué de presse

Retour à la croissance au 3 e trimestre 2026 : +5,0% à taux de change constants Accélération de la croissance du marché Industriel (+17,0%) et retour à la croissance du marché Automobile (+1,9%) à taux de change constants

Progression de l'activité sur l'ensemble des zones géographiques

Sur les neuf premiers mois, chiffre d'affaires stable, hors impact de l'arrêt des contrats non contributifs de l'activité d'assemblage de tubes techniques

Confirmation des objectifs 2026 ANTEUIL , le 2 novembre 2026 – Le groupe Delfingen, leader mondial dans les solutions de protection des câblages électriques en environnement critique pour différents types d'industries (robotique, énergies, automobile…), publie son chiffre d'affaires du 3 e trimestre 2026 et en cumul sur les 9 premiers mois de l'exercice 2026. En millions d'euros

non audités T3 9 mois 2025 2026 Δ Δ

tcc 2025 2026 Δ Δ

tcc Automobile 75,8 76,8 +1,2% +1,9% 247,7 230,8 -6,8% -3,9% Industriel 19,6 23,2 +18,2% +17,0% 63,0 66,4 +5,5% +7,8% Total 95,5 100,0 +4,7% +5,0% 310,6 297,2 -4,3% -1,5% tcc = à taux de change constants

Gérald Streit, Président Directeur Général de Delfingen, déclare :

« Ce troisième trimestre marque le retour de Delfingen à la croissance, avec une progression de nos activités sur nos deux marchés et dans l'ensemble de nos régions. La forte dynamique du marché Industriel et le redressement du marché Automobile témoignent de notre capacité à nous adapter à des environnements contrastés et à saisir les opportunités de développement grâce à la diversité de nos savoir-faire, de nos implantations et de nos marchés.

Ces performances s'inscrivent dans la continuité de l'excellente exécution de notre plan stratégique IMPULSE 2026, dont les résultats sont aujourd'hui tangibles. Les choix que nous avons faits pour privilégier la valeur aux volumes, renforcer notre efficacité opérationnelle et améliorer notre structure financière nous permettent d'aborder cette nouvelle phase de croissance sur des bases plus solides.

Dans un environnement mondial qui demeure exigeant, nous restons pleinement mobilisés pour poursuivre cette dynamique, avec la même discipline opérationnelle et financière, et confirmons l'ensemble de nos objectifs pour 2026. »

Retour à la croissance au troisième trimestre 2026

Après des baisses respectives de 11,7% et 4,8% au premier et au second trimestre, Delfingen renoue avec la croissance au 3 e trimestre. Le chiffre d'affaires s'établit à 100,0 M€, en progression de +4,7%, intégrant un effet de change défavorable de 0,3% lié à la parité €/$ sur la période. À taux de change constants, la croissance atteint +5,0%.

En cumul sur les 9 premiers mois de l'exercice 2026, le chiffre d'affaires s'élève à 297,2 M€, en baisse de 4,3%, intégrant un effet de change défavorable de 2,8% lié à la parité €/$ sur la période. A taux de change constants, le recul de l'activité est limité à 1,5%.

Retraité de l'impact de l'arrêt des contrats non contributifs de l'activité d'assemblage de tubes techniques et volontairement décidé dans le cadre du plan stratégique IMPULSE 2026, l'activité est stable à taux de change constants sur les 9 premiers mois de l'exercice.

Le marché Industriel, tel que la protection des câblages électriques pour la robotique, les centres de données, le management et le stockage de l'énergie, le ferroviaire… accélère sa croissance au 3 e trimestre 2026, incluant un effet de comparaison favorable, avec un chiffre d'affaires de 23,2 M€, en progression de +17,0% à taux de change constants (+18,2% en données publiées). Ce marché représente 23% du chiffre d'affaires total du groupe. Cette dynamique illustre la montée en puissance de la stratégie de diversification de Delfingen, soutenue par une demande croissante liée aux besoins en énergie et électrification.

Sur le marché Automobile, malgré une production mondiale en retrait de 1,6% (selon l'estimation de S&P Mobility), le chiffre d'affaires du 3 e trimestre 2026 est en hausse de +1,9% à taux de change constants (+1,2% en données publiées) à 76,8 M€. Cette amélioration confirme le redressement progressif de l'activité engagé depuis le début de l'année.

Une activité en progression sur l'ensemble des régions

En millions d'euros

non audités T3 9 mois 2025 2026 Δ Δ

à TCC 2025 2026 Δ Δ

à TCC Europe – Afrique 46,2 45,7 -1,1% +0,3% 151,8 143,4 -5,6% -4,3% Amériques 34,7 38,0 +9,7% +9,9% 113,6 107,6 -5,2% -2,0% Asie 14,6 16,3 +11,3% +15,5% 45,2 46,2 +2,1% +8,8% Total 95,5 100,0 +4,8% +6,2% 310,6 297,2 -4,3% -1,5%

En Europe-Afrique, le chiffre d'affaires s'élève au 3 e trimestre à 45,7 M€, en légère progression de 0,3% à taux de change constants (-1,1% en données publiées), marquant une amélioration de tendance par rapport aux deux premiers trimestres de l'année. La région bénéficie notamment de la croissance soutenue en Afrique du Nord, avec des progressions de +11,0% [1] au Maroc et de +8,2% en Tunisie.

En Amériques, le chiffre d'affaires du 3 e trimestre s'établit à 38,0 M€, en progression de +9,9% à taux de change constants (+9,7% en données publiées). Cette performance traduit le retour à la croissance de l'activité Automobile dans la région, conjugué à la poursuite de la dynamique favorable des marchés Industriels qui représentent un tiers des ventes de la région.

En Asie, le chiffre d'affaires du 3 e trimestre est de 16,3 M€, en progression de +15,5% à taux de change constants (+11,3% en données publiées). Cette croissance est principalement portée par la bonne dynamique des ventes en Inde, avec une hausse de 38,6% 1 . En Chine, l'activité demeure marquée par un environnement automobile exigeant, avec le ralentissement de la demande domestique, non totalement compensée par la hausse des exportations, et l'intensification de la pression concurrentielle.

Confirmation des objectifs 2026

Le retour à la croissance au 3 e trimestre, conjugué à la bonne exécution de son plan IMPULSE 2026, permet à Delfingen de réaffirmer avec confiance ses objectifs 2026, soit :

Une stabilité du chiffre d'affaires à taux de change constant

Une marge opérationnelle courante supérieure à 7,5%

Un levier d'endettement inférieur à 2,25x.

A propos de Delfingen

Delfingen est leader mondial dans les solutions de protection des câblages électriques en environnement critique pour différents types d'industries (robotique, énergies, automobile …).

Entreprise familiale, le Groupe compte 3 800 collaborateurs et rayonne à travers le monde, au plus près de ses clients, fort de ses 40 implantations dans 20 pays sur 4 continents : Amériques, Europe, Afrique et Asie.

Delfingen s'inscrit au cœur des enjeux stratégiques de ses marchés : électrification, connectivité, sécurité et exigences environnementales.

Delfingen est coté sur le marché Euronext Growth Paris (FR0000054132 - ALDEL) et est membre de l'association MiddleNext.



DELFINGEN

Christophe CLERC

Vice-Président Exécutif - Finances

cclerc@delfingen.com

T. +33 (0)3 81 90 73 00

SEITOSEI.ACTIFIN

Benjamin LEHARI

Relations investisseurs

benjamin.lehari@seitosei-actifin.com

T. +33 (0)6 07 30 93 72

SEITOSEI.ACTIFIN

Isabelle DRAY

Relations Presse

isabelle.dray@seitosei-actifin.com

T. +33 (0)6 85 36 85 11

1 En devise locale