Delfingen : Retour à la croissance !

Publication du chiffre d’affaires T3 2026
Delfingen publie un chiffre d’affaires de 100,0 M€ au troisième trimestre 2026, en hausse de +4,7% en données publiées et de +5,0% à taux de change constants. Le groupe renoue ainsi avec la croissance après des replis de -11,7% au T1 et de -4,8% au T2. Les deux marchés progressent : l’Industriel accélère (+17,0% tcc) et l’Automobile se redresse (+1,9% tcc). Sur neuf mois, le chiffre d’affaires s’établit à 297,2 M€ (-4,3% et -1,5% tcc). Retraité de l’arrêt volontaire des contrats non contributifs d’assemblage de tubes techniques, il est stable. Les objectifs 2026 sont confirmés.
Recommandation
À la suite de cette publication, nous maintenons notre recommandation à Achat ainsi que notre objectif de cours à 40,00€ sur le titre.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer