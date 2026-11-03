 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Delfingen : Retour à la croissance !
information fournie par EuroLand Corporate 03/11/2026 à 08:07

Ajouter Boursorama à vos sources

Publication du chiffre d’affaires T3 2026


Delfingen publie un chiffre d’affaires de 100,0 M€ au troisième trimestre 2026, en hausse de +4,7% en données publiées et de +5,0% à taux de change constants. Le groupe renoue ainsi avec la croissance après des replis de -11,7% au T1 et de -4,8% au T2. Les deux marchés progressent : l’Industriel accélère (+17,0% tcc) et l’Automobile se redresse (+1,9% tcc). Sur neuf mois, le chiffre d’affaires s’établit à 297,2 M€ (-4,3% et -1,5% tcc). Retraité de l’arrêt volontaire des contrats non contributifs d’assemblage de tubes techniques, il est stable. Les objectifs 2026 sont confirmés.


Recommandation


À la suite de cette publication, nous maintenons notre recommandation à Achat ainsi que notre objectif de cours à 40,00€ sur le titre.

Valeurs associées

DELFINGEN
30,7000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 03/11/2026 à 08:07:04.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Hack de Binance : La Corée du Nord dément et accuse Washington
    Hack de Binance : La Corée du Nord dément et accuse Washington
    information fournie par Cryptoast 03.11.2026 08:30 

    La Corée du Nord nie toute implication dans le piratage record de Binance, estimé à 6,3 milliards de dollars. Kim Yo Jong, sœur de Kim Jong Un, dénonce une « provocation politique » des États-Unis et laisse entendre que Washington pourrait être derrière l'attaque ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 03.11.2026 08:15 

    * RUBIS RUBF.PA a fait état mardi d'un bond de son chiffre d'affaires du troisième trimestre, porté par la croissance des volumes et des marges dans les activités de distribution d'énergies, dans un contexte de hausses des prix du pétrole. * COFACE COFA.PA a fait ... Lire la suite

  • Zalando, enseigne de mode à Berlin
    Zalando dépasse les attentes au T3 grâce à l'utilisation d'agents d'IA
    information fournie par Reuters 03.11.2026 08:15 

    Zalando, leader européen ‌de la vente en ligne de mode, a annoncé mardi ​un chiffre d'affaires au troisième trimestre légèrement supérieur aux attentes, porté par la forte demande pour ses services destinés aux entreprises ​et par le recours à des agents d'intelligence ... Lire la suite

  • Le logo d'Alstom (crédit photo : Adobe Stock )
    Les changements de recommandations : Alstom, BNP Paribas, TF1
    information fournie par Reuters 03.11.2026 08:13 

    * ALSTOM ALSO.PA - JP Morgan abaisse sa recommandation à "neutre" contre "sur-pondérer" et son objectif de cours à 15,6 euros contre 28 euros ; Citigroup abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter" et son objectif de cours à 14 euros contre 28 euros ; ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
106,54 +2,13%
2CRSI
13,57 0,00%
ALSTOM
11,685 0,00%
CAC 40
8 047,69 0,00%
Or
3 912 -0,88%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank