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Dékuple : Un premier semestre solide
information fournie par EuroLand Corporate 02/09/2026 à 09:21
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Publication du CA S1 2026


Le groupe Dékuple a publié hier soir son chiffre d’affaires pour le compte du premier semestre 2026. Les revenus ont poursuivi leur dynamique de croissance positive pour atteindre 121,9 M€ soit une croissance YoY de +3,9%. Dékuple a également profité de l’occasion pour dévoiler son revenu net sur la période écoulée. Ainsi, au S1, ce dernier s’est établi à 90,3 M€, en hausse de +2,2%. Dans l’ensemble, le groupe a de nouveau profité du dynamisme de son activité de Marketing digital (MB S1 2026 : +8,4%) et du segment International (MB S1 2026 : +37 ,1%).


Perspectives


Pour la suite de l’exercice, Dékuple entend poursuivre le déploiement de son plan Ambition 2030, en accélérant dans le Marketing Digital et à l’international. Le Groupe compte également renforcer les synergies entre ses expertises autour de la data, de l’IA et des technologies marketing, tout en poursuivant ses investissements technologiques et une politique de croissance externe ciblée.


Suite à cette publication en ligne avec nos attentes, nous maintenons notre estimation de chiffre d’affaires à 256,1 M€, impliquant une croissance de +5,6% en 2026e. Nous attendons ainsi une légère accélération au cours du deuxième semestre, soutenue par la poursuite de la montée en puissance de l’International et un effet de saisonnalité toujours positif au cours du T4. Nous conservons également notre cible d’EBITDA 2026e à 27,9 M€, soit une marge de d’EBITDA / Revenus nets de 14,1%, en hausse de +90 bps vs 2025.


Recommandation


À la suite de cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat et notre objectif de cours à 31,0€. Selon nous, le titre présente ainsi un upside de +28,6%.

Valeurs associées

DEKUPLE
24,2000 EUR Euronext Paris +0,41%
Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 02/09/2026 à 09:21:39.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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