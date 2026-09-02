Dékuple : Un premier semestre solide

Publication du CA S1 2026
Le groupe Dékuple a publié hier soir son chiffre d’affaires pour le compte du premier semestre 2026. Les revenus ont poursuivi leur dynamique de croissance positive pour atteindre 121,9 M€ soit une croissance YoY de +3,9%. Dékuple a également profité de l’occasion pour dévoiler son revenu net sur la période écoulée. Ainsi, au S1, ce dernier s’est établi à 90,3 M€, en hausse de +2,2%. Dans l’ensemble, le groupe a de nouveau profité du dynamisme de son activité de Marketing digital (MB S1 2026 : +8,4%) et du segment International (MB S1 2026 : +37 ,1%).
Perspectives
Pour la suite de l’exercice, Dékuple entend poursuivre le déploiement de son plan Ambition 2030, en accélérant dans le Marketing Digital et à l’international. Le Groupe compte également renforcer les synergies entre ses expertises autour de la data, de l’IA et des technologies marketing, tout en poursuivant ses investissements technologiques et une politique de croissance externe ciblée.
Suite à cette publication en ligne avec nos attentes, nous maintenons notre estimation de chiffre d’affaires à 256,1 M€, impliquant une croissance de +5,6% en 2026e. Nous attendons ainsi une légère accélération au cours du deuxième semestre, soutenue par la poursuite de la montée en puissance de l’International et un effet de saisonnalité toujours positif au cours du T4. Nous conservons également notre cible d’EBITDA 2026e à 27,9 M€, soit une marge de d’EBITDA / Revenus nets de 14,1%, en hausse de +90 bps vs 2025.
Recommandation
À la suite de cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat et notre objectif de cours à 31,0€. Selon nous, le titre présente ainsi un upside de +28,6%.
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