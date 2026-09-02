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BP nomme Ian Tyler président du conseil d'administration
information fournie par Boursorama avec AFP 02/09/2026 à 10:57
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( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRUCE BENNETT )

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Le géant britannique des hydrocarbures BP a annoncé mercredi la nomination d'Ian Tyler en tant que président du conseil d'administration de l'entreprise, après l'évincement en mai d'Albert Manifold en raison de graves préoccupations" liées à sa gouvernance.

M. Tyler assurait déjà depuis le 26 mai la présidence par intérim du conseil d'administration qu'il avait rejoint en tant qu'administrateur en avril 2025.

"Ian a travaillé aux côtés de plus de 15 directeurs généraux au sein d'entreprises cotées et privées des secteurs du pétrole et du gaz, des ressources naturelles et de l'ingénierie", mentionne l'entreprise dans un communiqué.

Il a été choisi "à l'issue d'un vaste processus de recherche, incluant des candidats internes et externes", est-il précisé.

Les faits reprochés à son prédécesseur M. Manifold, 63 ans, n'avaient pas été détaillés, mais selon le Financial Times, qui citait des personnes au fait des discussions au sein de BP, M. Manifold était considéré comme "trop agressif".

Le quotidien évoquant aussi des tensions avec la directrice générale, Meg O'Neill, dont il aurait tenté de contester l'autorité.

M. Manifold avait néanmoins contredit le "faux récit" autour de son éviction.

L'Américaine Meg O'Neill avait pris ses fonctions en avril avec pour mission de mettre en oeuvre le plan de recentrage radical sur les hydrocarbures de BP, avec un important volet de réduction des coûts.

Un véritable tournant pour le groupe qui figurait parmi les entreprises d'hydrocarbures avec les objectifs d'investissements dans les énergies renouvelables les plus ambitieux du secteur.

A peine en poste, Meg O'Neill avait d'ailleurs fait face lors de l'assemblée générale annuelle à un désaveu cinglant de ses actionnaires, qui avaient largement rejeté deux résolutions vues comme un recul de la transparence, notamment sur sa stratégie climatique.

Cela a été "un privilège de travailler directement avec Meg O'Neill au cours des derniers mois et de constater l'impact qu'elle a eu depuis son arrivée", a affirmé Ian Tyler via le communiqué du groupe.

Il assure vouloir veiller à ce que l'entreprise dispose "de l'expérience et des compétences nécessaires pour soutenir les priorités stratégiques de l'entreprise et la création de valeur à long terme".

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