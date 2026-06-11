Dékuple ouvre une réflexion stratégique

ADLPartner, la société mère de Dékuple, leader européen de la communication et du data marketing, a annoncé ce jeudi après la clôture de la Bourse mener une réflexion approfondie concernant l'avenir de sa filiale ADLP Assurances, entité spécialisée dans le courtage d'assurances affinitaires.

Cette démarche, qui s'inscrit dans la feuille de route à long terme du groupe baptisée "Ambition 2030", vise à évaluer les différentes perspectives de développement de cette branche. Pour ce faire, le groupe s'est entouré de conseils externes afin d'analyser toutes les options stratégiques sur la table, "incluant notamment un éventuel adossement à un partenaire industriel", précise le communiqué officiel.

Pour la direction, cette revue de portefeuille répond aux pratiques habituelles de bonne gouvernance. Elle intervient alors que le secteur du courtage affinitaire fait face à des mutations technologiques et réglementaires importantes, où l'adossement à un géant du secteur pourrait démultiplier la force de frappe de la filiale.

La direction du groupe Dékuple tient toutefois à tempérer les attentes à court terme : à ce stade, aucune décision finale n'a été actée et aucune opération financière ou capitalistique n'est officiellement engagée. Fidèle à ses obligations de transparence, l'entreprise a indiqué qu'elle tiendra le marché informé de toute évolution significative de ce dossier.