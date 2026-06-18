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Dékuple accélère son développement international au Moyen-Orient
information fournie par Zonebourse 18/06/2026 à 08:32

Le spécialiste de la communication et du data marketing poursuit son expansion internationale avec la création de Das Kapital Dekuple Group, une agence de conseil en communication basée à Abu Dhabi et Dubaï. Détenue à 51% par le groupe français, cette nouvelle entité est née d'un partenariat avec Hubert Boulos et Ramsey Naja, deux professionnels reconnus de la communication au Moyen-Orient.

Cette implantation marque l'entrée de Dékuple sur un marché qu'il considère comme stratégique, après avoir développé ses activités en Europe, en Amérique du Nord et en Chine. Le groupe entend accompagner à la fois ses clients internationaux dans leur développement régional et les entreprises locales dans leurs stratégies de croissance. Das Kapital Dekuple Group prévoit de se déployer progressivement sur les principaux marchés du Golfe.

Dékuple met en avant la complémentarité entre ses expertises en data marketing et technologies d'intelligence artificielle et la connaissance des marchés locaux apportée par ses partenaires. L'objectif est de proposer une offre de conseil en marketing et communication adaptée aux besoins des marques opérant dans une région à forte croissance.

Cette opération s'inscrit dans la feuille de route du groupe, qui vise un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros à l'horizon 2030, avec 30% de ses revenus et de ses effectifs réalisés à l'international. Dékuple souligne que ses activités hors de France ont progressé de 50% au premier trimestre 2026.

Das Kapital accompagne déjà plusieurs grandes marques internationales des secteurs des biens de consommation et de la banque. Ses dirigeants ont notamment participé à des campagnes pour Pepsi en Asie et au Moyen-Orient, au relancement de Wendy's dans la région, ainsi qu'à des missions de conseil pour CMA CGM, DKNY et Doha Bank.

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