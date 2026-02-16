 Aller au contenu principal
Défense US : BAE Systems, Leonardo et Renk en embuscade
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 12:20

Dans un contexte de hausse des tensions géopolitiques, les dépenses de défense américaines sont appelées à croître, avec des préparatifs déjà visibles dans les missiles, la défense aérienne/antimissile, ainsi que les programmes navals. En Europe, BAE Systems (après l'acquisition de Ball Aerospace), Leonardo (via DRS) et Renk sont les mieux positionnées pour profiter de cette dynamique, estime Bank of America (BofA).

Donald Trump a été clair : il vise un budget de la défense de l'ordre de 1 500 milliards de dollars dès 2027, soit une hausse de 50% par rapport à 2026. Une aubaine pour les géants de la défense qui profitent déjà, depuis 2022, de l'accélération du secteur.

Les missiles et la construction navale tirent les commandes

Aux États-Unis, cette dynamique est illustrée par le ratio book-to-bill moyen, qui est positif sur 12 mois, témoignant de commandes supérieures aux ventes.
Ainsi, General Dynamics engrange des commandes de munitions, de véhicules blindés et de systèmes navals et fait état de signaux "très solides" de demande émanant de l'administration. Le segment Marine du groupe a ainsi progressé de 22% au 4e trimestre 2025.

De leur côté, Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman et L3Harris mettent en avant la demande soutenue en missiles, illustrée notamment par le nouvel accord pluriannuel de Lockheed pour les intercepteurs PAC-3 MSE.

Là aussi, les chiffres sont éloquents : chez Lockheed Martin, la division Missiles and Fire Control affiche une croissance de 18% sur un an au 4e trimestre 2025 et anticipe une hausse des ventes de 14% en 2026.

Engagements européens en hausse

Côté Vieux Continent, les engagements budgétaires ont aussi fortement progressé ces 18 derniers mois, soutenant la demande au-delà de 2030. Les dépenses de défense ont considérablement augmenté ( 63%) entre 2021 et 2025, pour atteindre quelque 380 milliards d'euros cette dernière année, souligne le Conseil de l'Union européenne.

Le 16 octobre 2025, le Conseil et le Parlement européen sont d'ailleurs parvenus à un accord provisoire sur le programme pour l'industrie européenne de la défense (EDIP). Dans le cadre de l'EDIP, l'UE prévoit de fournir 1,5 milliard d'euros sous forme de subventions pour la période 2025-2027 afin de renforcer l'industrie européenne de la défense.

BofA rapporte qu'en Europe, le book-to-bill devrait ainsi rester supérieur à 1,2x jusqu'en 2030, à mesure que les hausses de budgets des pays européens membres de l'OTAN produisent leurs effets.

Le secteur progresse depuis mi-2023, nettement tiré par Thales, Rheinmetall et BAE. Kongsberg, Indra et Saab enregistrent également une forte croissance, portée respectivement par les missiles (Naval & Joint Strike Missiles), les programmes FCAS et Eurofighter pour Indra, et les activités Dynamics pour Saab.

Selon BofA, BAE (division Electronic Systems, après l'acquisition de Ball Aerospace) et Leonardo via DRS et Renk, sont les plus à même de profiter de la hausse du budget US, étant les groupes les plus exposés aux segments missiles, défense aérienne et construction navale. La broker confirme d'ailleurs sa note d'achat sur ces trois valeurs.

