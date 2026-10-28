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Deezer : Volume d’abonnés direct toujours en hausse
information fournie par EuroLand Corporate 28/10/2026 à 10:28

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Publication du T3 2026


Le chiffre d’affaires trimestriel s’établit à 133,8 M€ contre 131,4 M€ un an plus tôt, en hausse de +1,8 % à change constant et de +1,0 % à change constant. Sur neuf mois, il ressort à 402,0 M€, en progression de +0,9 %. Le groupe relève sa guidance annuelle sur ses deux premières composantes : le chiffre d’affaires est désormais attendu en légère croissance, contre une stabilité annoncée jusqu’ici, et l’EBITDA ajusté est attendu au-dessus de 10 M€, contre un objectif qui se limitait à une rentabilité positive. Le free cash-flow est confirmé positif pour la troisième année consécutive.



Perspectives et estimations


Nous ramenons notre estimation de chiffre d’affaires 2026 à 546,3 M€, contre 552,6 M€ précédemment, ce qui reste compatible avec la légère croissance désormais visée par le groupe. Cette trajectoire suppose une accélération au quatrième trimestre, que trois éléments rendent selon nous atteignable : la fin de l’effet de base lié au contrat de licence échu au T4 2025, la montée en charge de l’accord Winamp depuis juillet et un effet devise moins pénalisant au Brésil. Nous abaissons notre EBITDA ajusté 2026 à 13,2 M€ (vs 23,3 M€), sur la base d'hypothèses de frais généraux plus prudentes. Ce niveau reste supérieur à l'objectif du management fixé au-delà de 10 M€.


Au-delà de 2026, le levier principal nous semble être le prix. Les grandes plateformes ont relevé leurs tarifs à plusieurs reprises cette année, quand l’ARPU Direct de Deezer reste stable à 5,4 € : le groupe privilégie pour l’instant le recrutement et ne capte encore aucun effet prix. Une revalorisation tarifaire, même modeste, constituerait selon nous le principal relais de croissance en 2027. Deezer dispose par ailleurs de 95,0 M€ de trésorerie nette au 30 juin, soit environ 70 % de sa capitalisation boursière de 133,7 M€, et se traite à 5,8x notre estimation d’EBITDA ajusté 2026, contre une médiane de 10,9x pour son échantillon de comparables : une large décote pour une plateforme rentable.

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DEEZER
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Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 28/10/2026 à 10:28:44.

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