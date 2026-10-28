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USA : le repli des stocks de pétrole prend les analystes à contre-pied
information fournie par Zonebourse 28/10/2026 à 15:36

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stockage petrole (Crédits: Adobe Stock)

stockage petrole (Crédits: Adobe Stock)

Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 410,6 millions de barils lors de la semaine du 19 octobre, signalant un repli de 1,9 million de barils par rapport à la semaine précédente. Les analystes ont de quoi être surpris : ils tablaient sur une hausse des stocks de l'ordre de 800 000 barils.

Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés ont progressé de 1,5 million de barils, tandis que les stocks d'essence ont progressé de 3,9 millions de barils (le consensus anticipait -0,9 million), toujours par rapport à la semaine précédente.

L'EIA précise enfin que les raffineries ont traité une moyenne de 16,5 millions de barils/jour au cours de la semaine, fonctionnant à 92,8% de leur capacité opérationnelle.

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