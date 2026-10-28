Wall Street vue en ordre dispersé, en attendant la décision de la Fed

L'enseigne « Wall Street » est visible à l'extérieur de la Bourse de New York, à New York

par Coralie Lamarque

Wall Street est attendue en ordre dispersé et les Bourses européennes restent majoritairement dans le rouge à mi-séance mercredi, dans ‌l'attente de la décision de politique monétaire de la Fed, alors que les cours pétroliers et les rendements français sont en hausse. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,22% pour le Dow Jones, mais ​en hausse de 0,18% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,43% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 perd 0,09% à 7.880,24 points vers 12h07 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,09% tandis qu'à Londres, le FTSE 100 cède 0,22%.

L'indice EuroStoxx 50 recule de 0,19%, le FTSEurofirst 300 de 0,23% et le Stoxx 600 de 0,21%.

Entre deux averses de résultats d'entreprises, les investisseurs portent leur regard outre-Manche, où le ministre britannique des Finances, John Healey, doit présenter dans la journée son premier ​budget, avant de se focaliser outre-Atlantique sur la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) attendue à 18h00 GMT (19h00, heure de Paris).

"Les attentes sont que le Royaume-Uni soit peut-être un peu plus contraint sur le plan budgétaire que bon nombre de ses homologues européens. Donc, si le gouvernement ne prend pas de mesures ​trop négatives, le marché pourrait bien avoir la bonne surprise de constater que la situation est un peu plus favorable ⁠que prévu", a déclaré Michael Leithead, responsable des titres à revenu fixe chez EFG Asset Management.

Dans le même temps, l'évolution du conflit au Moyen-Orient appelle les marchés à la prudence, les Houthis ayant déclaré avoir frappé la ‌plus grande raffinerie d'Arabie saoudite, tandis qu'un haut responsable iranien a déclaré à Reuters que Téhéran rejetait les propositions des médiateurs qataris en vue d'un règlement du conflit qui dure depuis fin février avec les États-Unis.

Dans ce contexte, les craintes sur l'approvisionnement en brut se renforcent et les cours pétroliers repartent à la hausse, alors que les prix de l'énergie sont un catalyseur de l'inflation, ​elle-même surveillée par les décideurs de politique monétaire.

Les marchés continuent toutefois d'anticiper largement un maintien des ‌taux de la part de la Fed mercredi, tout comme de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi, afin de marquer une pause après les hausses annoncées le mois dernier.

Les ⁠investisseurs seront toutefois attentifs aux voix dissidentes et aux commentaires émanant des réunions, notamment pour déterminer si l'envolée des rendements et les craintes financières entourant la France pourraient encourager Francfort à freiner son resserrement monétaire, après un nouveau relèvement des taux attendu en décembre.

"La hausse des rendements liée à l'élargissement des 'spreads' (écarts de rendement) en France a très probablement déjà pesé sur l'économie et devrait contribuer à ralentir l'activité, ce qui signifie que la BCE pourrait avoir moins besoin de relever ses taux", écrit ⁠dans une note David Zahn, responsable de la ‌gestion obligataire européenne chez Franklin Templeton.

Sur le plan des résultats financiers, les opérateurs prendront connaissance dans la soirée des résultats du premier trimestre fiscal des géants américains de la technologie Microsoft et Alphabet, ⁠afin d'évaluer la pertinence des investissements massifs en intelligence artificielle (IA).

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET [L5N46E120]

VALEURS EN EUROPE

Stellantis grimpe de 6,6% à la Bourse de Milan et de 7,6% à celle de Paris pour se hisser en tête du CAC 40, ‌le constructeur automobile ayant rapporté une amélioration de sa marge opérationnelle au troisième trimestre.

Worldline gagne 8,3% après s'être envolé de 18% à l'ouverture, à la suite de la publication d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes pour ⁠le troisième trimestre.

Ailleurs en Europe, ASMI gagne 3,9% après que le fabricant néerlandais de semi-conducteurs a annoncé mardi soir que son chiffre d'affaires du quatrième trimestre dépasserait ⁠les prévisions et que son objectif de chiffre d'affaires pour ‌2030 serait atteint avec trois ans d'avance.

TAUX

Les tensions sur le marché de la dette souveraine française se renforcent, attisée s par les craintes sur le pétrole et dans l'attente des décisions de politique monétaire.

Le rendement de l'OAT à dix ans grimpe ​de 4,2 points de base à 4,9500% et le deux ans de 3,2 points de base à 3,7400%.

Le rendement du Bund allemand ‌à dix ans grignote 0,6 point de base à 3,3615%. Le deux ans, plus sensible aux anticipations de politique monétaire, gagne quant à lui 2,5 points de base à 3,0757%.

Le rendement des Treasuries à dix ans grappille 0,8 point de base à 5,0009%, tout comme le deux ans ​à 4,7453%.

CHANGES

Les principales devises évoluent sur de faibles variations, les cambistes se tenant prêts pour les décisions de politique monétaire.

Le dollar est stable face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro grappille 0,09% à 1,1132 dollar

PÉTROLE

Les cours pétroliers poursuivent leur remontée, après qu'une attaque la plus grande raffinerie d'Arabie saoudite, premier exportateur mondial de brut, a ravivé les craintes d'approvisionnement.

Les Houthis du Yémen, proches de l'Iran, ont déclaré mardi avoir frappé la raffinerie de pétrole de Ras Tanura, dont ⁠la capacité est de 550.000 barils par jour, à l'aide d'un missile balistique.

La quasi-totalité des exportations pétrolières de l'Arabie saoudite transitent par les ports de Ras Tanura, dans le golfe Persique, et celui Yanbu, sur la mer Rouge, qui ont tous deux déjà été la cible d'attaques des Houthis par le passé.

Le Brent avance de 1,26% à 115,32 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 1,81% à 101,71 dollars.

ÉMERGENTS

En Israël, les marchés vacillent alors que les premiers résultats des élections législatives de mardi laissent entrevoir une impasse politique.

L'actuel Premier ministre Benjamin Netanyahu et sa coalition étaient en tête mercredi après dépouillement de près des trois quarts des bulletins de vote en Israël, sans toutefois réunir de majorité, au lendemain d'élections législatives marquées par une percée historique des partis arabes.

Le Tel Aviv Stock Exchange (TASE) perd 2,89%, tandis que la monnaie locale, le shekel, se déprécie de 2,07% face au dollar américain.

(Rédigé par Coralie Lamarque)