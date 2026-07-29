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Deezer : Rentabilité désormais installée
information fournie par EuroLand Corporate 29/07/2026 à 11:15
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Publication du S1 2026


Le chiffre d'affaires s'établit à 268,2 M€ contre 267,1 M€ au S1 2025, en hausse de +0,4 % à taux courant comme à taux constant. La marge brute ajustée atteint 65,8 M€ (+0,4 %), soit un taux stable à 24,5 %. L'EBITDA ajusté ressort à 8,5 M€ contre 2,1 M€, en amélioration de +6,3 M€. Le résultat opérationnel s'élève à 6,5 M€ contre une perte de -7,0 M€, et le résultat net à 6,7 M€ contre une perte de -7,6 M€. La trésorerie nette atteint 95,0 M€ au 30 juin, contre 57,4 M€ à fin 2025. La guidance 2026 est confirmée dans ses trois composantes.



Génération de cash flatteuse à ce stade


Le FCF ressort à 37,4 M€ au S1 2026 contre 1,0 M€ un an plus tôt, mais 31,1 M€ de l'écart proviennent de la variation du besoin en fonds de roulement, que le groupe attribue principalement au versement exceptionnel d'une avance dans le cadre d'un accord de partenariat, non reconductible par nature, et dont la contrepartie se lit au bilan dans la contraction des créances clients de 110,1 à 58,4 M€. Retraité de cet effet, le FCF sous-jacent s'établit autour de 7 M€, en ligne avec un EBITDA ajusté de 8,5 M€ et des dépenses d'investissement faibles à 0,4 M€, l'intégralité de l'effort de développement produit étant comptabilisée en charges pour 14,7 M€.


L’offre MaaS comme levier de croissance attendu


Nous laissons nos estimations 2026 inchangées (552,6 M€ de chiffre d'affaires, 23,3 M€ d'EBITDA ajusté, 15,2 M€ de résultat net), cohérentes avec la guidance confirmée. Deux réserves sur la lecture du semestre : la saisonnalité des frais généraux et commerciaux, combinée à l'accélération annoncée des investissements ciblés au S2, flatte partiellement la marge opérationnelle de 2,4 %, qui ne doit pas être annualisée ; et la variation de BFR devrait se normaliser progressivement, ramenant la génération de cash vers un niveau proche de l'EBITDA ajusté.

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Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 29/07/2026 à 11:15:02.

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