DeepSeek et Moonshot ont utilisé le GPT-6 Astra d'OpenAI pour entraîner leurs derniers modèles, selon The Information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tirés du rapport et des informations contextuelles sous forme de liste à puces)

Les développeurs chinois d’IA DeepSeek et Moonshot AI se sont largement appuyés sur les résultats du puissant modèle GPT-6 Astra d’OpenAI pour entraîner leurs derniers modèles, a rapporté mercredi The Information, citant des sources directement informées du dossier.

* Cette pratique, connue sous le nom de “distillation”, est devenue un sujet brûlant pour les grandes entreprises d’IA alors que la concurrence technologique entre les États-Unis et la Chine s’intensifie; ces entreprises affirment en effet qu’elle permet à leurs concurrents de reproduire des capacités avancées plus rapidement et à moindre coût

* Le modèle Kimi K3.1 Pro de Moonshot AI, sorti la semaine dernière, et le modèle V4.1-Flash 1017 amélioré de DeepSeek, lancé le 17 octobre, ont bénéficié de la distillation d’Astra, selon The Information

* OpenAI, DeepSeek et Moonshot AI n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters

* Dans un article de blog publié le 30 septembre , OpenAI a déclaré avoir établi un lien entre un élément central d’une campagne de distillation lancée en juillet et des personnes associées à Moonshot AI

* Des entreprises telles qu’Anthropic, OpenAI et Google

GOOGL.O ont fait valoir que cette pratique permettait à leurs concurrents de reproduire des capacités avancées plus rapidement et à moindre coût

* Au début du mois, Anthropic a déclaré que de nouvelles mesures , conçues pour empêcher ses concurrents de copier les capacités de ses modèles d’IA Claude, avaient permis de réduire d’environ 90 % à 99 % les données récoltées lors des attaques dites de “distillation”