Deckers Outdoor, propriétaire de Hoka, recule après avoir confirmé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

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24 juillet - ** L'action Deckers Outdoor DECK.N recule de 4,6% à 91,80 dollars, son plus bas niveau depuis décembre 2025

**Le propriétaire de Hoka a maintenu jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel inchangées, entre 5,86 et 5,91 milliards de dollars

** La société a relevéses prévisions de bénéfice par actionpour l'ensemble de l'exercicede 5 cents, les portant à une fourchette comprise entre 7,35 $ et 7,50 $; les analystes tablaient en moyenne sur 7,50 $ par action – données LSEG

** “Notre marge brute du deuxième trimestre devrait être en baisse en raison des droits de douane et de la hausse des coûts de transport” – Steven Fasching, directeur financier

** Si les investissements de DECK devraient accélérer la croissance du chiffre d’affaires à terme, ils exercent une certaine pression sur les coûts à court terme dans un environnement de consommation volatil et incertain – Telsey Advisory

** La société de courtage maintient sa note “en ligne avec le marché”; elle abaisse son objectif de cours de 113 à 105 dollars, invoquant des prévisions pour le deuxième trimestre inférieures aux attentes

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse d'environ 7% depuis le début de l'année