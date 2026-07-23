Deckers dépasse les prévisions de bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture intégrale du texte; ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 5) par Koyena Das

Deckers Outdoor DECK.N a dépassé jeudi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du premier trimestre et a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels, la demande pour ses marques de chaussures Hoka et UGG ainsi que la croissance de son activité de vente directe aux consommateurs, à forte marge, ayant stimulé sa rentabilité.

L'action de la société a chuté de 8 % en après-bourse après que celle-ci a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 2027 de seulement 5 cents à mi-parcours, tout en maintenant ses prévisions de chiffre d'affaires annuel. Le chiffre d'affaires du premier trimestre, à 1,02 milliard de dollars, s'est également révélé globalement conforme aux attentes des analystes.

Le lancement de nouveaux produits et l'expansion tant sur le marché de gros que sur le marché de détail ont aidé Deckers à attirer une clientèle aux revenus plus élevés, qui reste disposée à dépenser malgré les pressions économiques générales, ce qui lui a permis de surpasser de nombreux concurrents du secteur de la distribution de biens non essentiels.

“La capacité de l'entreprise à augmenter ses marges montre que l'attrait de la marque reste élevé”, a déclaré Rachel Wolff, analyste chez eMarketer.

La marge brute du trimestre s'est établie à 56,4 %, contre 55,8 % l'année dernière.

Deckers Outdoor a continué à gagner des parts de marché dans le secteur des chaussures de sport, alors que des concurrents de plus grande envergure tels que Nike NKE.N sont confrontés à un ralentissement de la demande pour leurs gammes de baskets classiques, notamment les Dunk et les Air Jordan.

La société prévoit un bénéfice par action compris entre 7,35 et 7,50 dollars pour l'exercice 2027, contre une prévision antérieure de 7,30 à 7,45 dollars.

Les ventes de sa marque Hoka ont progressé de 7,7 % au cours du premier trimestre, tandis que celles de la marque UGG ont augmenté de 4,9 %.

Le chiffre d'affaires net des ventes directes aux consommateurs de la société a augmenté de 8,4 % au premier trimestre, contre 0,5 % l'année dernière.

Elle a enregistré un bénéfice trimestriel de 94 centimes par action au cours du trimestre clos le 30 juin, alors que les analystes tablaient sur 87 centimes par action.

Le chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 5,7 % pour atteindre 1,02 milliard de dollars.