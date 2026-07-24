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Deckers Brands déçoit avec ses ventes et ses prévisions, le titre chute
information fournie par Zonebourse 24/07/2026 à 16:27
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Deckers Brands a publié hier soir un chiffre d'affaires trimestriel en ligne avec les attentes du consensus et dévoilé des perspectives moins bonnes que prévu, une publication qui faisait chuter le fabricant de chaussures de près de 3% vendredi dans les premiers échanges à la Bourse de New York.

Pour son 1er trimestre fiscal, clos fin juin, le groupe californien a fait état d'un chiffre d'affaires net en hausse de 5,7% à 1,02 milliard de dollars, dont une croissance de 4,8% à taux de change constants.

Cette performance s'avère parfaitement conforme à la prévision moyenne des estimations des analystes.

Dans le détail, la marque de chaussures de course Hoka a enregistré un chiffre d'affaires net en hausse de 7,7% à 703,5 millions de dollars, tandis que les ventes de UGG, son autre marque phare, ont augmenté de 4,9% à 278 millions.

La marge brute s'est installée à 56,4%, à comparer avec 55,8% l'an dernier, mais le résultat opérationnel s'est tassé à 155,3 millions de dollars, contre 165,3 millions un an plus tôt.

Au final, le bénéfice par action (BPA) ressort à 0,94 dollar, soit bien au-dessus du consensus qui s'établissait à 0,88 dollar.

Wall Street reste sur sa faim

"Le 1er trimestre tient la route, mais ce n'est franchement pas le feu d'artifice auquel le groupe nous avait habitués", regrette Tom Nikic, analyste chez Needham.

"Sachant que Deckers a tendance à surpasser le consensus à chaque trimestre, Wall Street est clairement déçue", ajoute-t-il, rabotant lui-même son objectif de cours sur la valeur à 125 dollars contre 138 dollars jusqu'à présent.

Mais ce sont surtout les prévisions communiquées par l'entreprise qui semblent le plus refroidir les investisseurs.

"Pour Hoka, le management ne vise qu'une croissance inférieure à 10% (high single digit) sur le 2ème trimestre, là où le marché espérait naïvement 13%", rappellent les analystes de Piper Sandler.

"Tout repose désormais sur une hypothétique réaccélération de la croissance au second semestre (le groupe vise une croissance légèrement supérieure à 10% (low double digit) sur l'exercice) qui va devoir être sauvée par les lancements de nouveaux produits", ajoute le broker.

"Autant dire qu'il va vraiment falloir y croire", conclut-il.

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