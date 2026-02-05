 Aller au contenu principal
Décision de la BCE : suivez en direct la conférence de presse de Christine Lagarde
information fournie par Boursorama 05/02/2026 à 12:30

La Banque centrale européenne devrait maintenir jeudi ses taux inchangés, avec un taux de dépôt stabilisé à 2,0%, et Christine Lagarde pourrait adopter un ton volontairement prudent.

Sans nouvelles projections macroéconomiques pour guider le débat, la présidente de la BCE insisterait sur la dépendance accrue aux données, tout en évitant de pré‑annoncer la moindre inflexion de politique monétaire. Elle pourrait souligner que l'inflation récente, bien que légèrement remontée dans le sillage des matières premières, reste globalement conforme aux hypothèses de décembre, tandis que la croissance de la zone euro montre des signes de résilience, portée par les services et une stabilisation de l'industrie.

Christine Lagarde pourrait également rappeler que la vigueur de l'euro, repassé au‑dessus de 1,20 dollar, constitue un facteur de vigilance supplémentaire pour l'institution. Dans ce contexte, la BCE chercherait avant tout à préserver son optionalité, laissant ouverte la possibilité d'ajustements futurs sans en donner le signal immédiat.

