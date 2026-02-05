Peloton chute après des prévisions à la baisse et une perte plus importante que prévu au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 février - ** Les actions de Peloton Interactive

PTON.O baissent de 11,2 % à 5,26 $ dans les transactions de pré-marché

** Le fabricant de produits de fitness prévoit un chiffre d'affaires de 605 à 625 millions de dollars pour le troisième trimestre, inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 638,4 millions de dollars - données compilées par LSEG

** Le nombre total de membres a chuté de 6% en glissement annuel au 2ème trimestre

** La société annonce que la directrice financière Liz Coddington quittera ses fonctions après le mois de mars

** L'entreprise annonce une perte de 9 cents par action au deuxième trimestre, plus importante que la perte de 6 cents par action attendue par les analystes

** Revenu trimestriel de 656,5 millions de dollars par rapport aux estimations de 674,3 millions de dollars

** PTON se négocie à un ratio cours/bénéfice à 12 mois de 26,97 par rapport à la médiane de l'industrie de 18,99

** Sur les 21 sociétés de courtage qui suivent l'action, 11 la considèrent comme "achetée" ou supérieure, 9 comme "conservée" et une comme "vendue"; leur estimation médiane est de 9,60 $ - données compilées par LSEG

** En 2025, PTON a chuté de 29,2 %