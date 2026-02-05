Dopé par la Chine, Estée Lauder fait mieux qu'attendu au 2T

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )

Le groupe américain de cosmétiques Estée Lauder a poursuivi sur sa lancée au deuxième trimestre de son exercice décalé, porté par le rebond de ses ventes en Chine, ce qui l'a amené à réviser en hausse certaines prévisions pour 2026.

D'octobre à fin décembre, l'entreprise (qui détient notamment les marques La Mer, Clinique, MAC ou Bobby Brown) a publié un chiffre d'affaires en croissance de 6% à 4,23 milliards de dollars, soit plus qu'attendu par un consensus d'analystes interrogés par Bloomberg.

Son bénéfice net ressort à 162 millions de dollars sur cette période, contre une perte de 590 millions de dollars un an avant. Il avait alors été lesté par une importante charge liée à l'acquisision de la marque Tom Ford.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels - référence pour les marchés - le bénéfice s'affiche à 89 cents (+43% sur un an), là aussi supérieur aux attentes de Wall Street.

Le mastodonte des cosmétiques, qui avait souffert d'une consommation en berne l'an dernier, en particulier en Chine, avait entamé une reprise lors de son premier trimestre décalé.

Le mouvement s'est confirmé en Chine continentale au deuxième trimestre, puisqu'Estée Lauder a vu ses ventes y grimper de 13% sur un an, à 928 millions de dollars, avec un intérêt marqué des clients pour les marques La Mer, Tom Ford et Le Labo.

Dans la région Europe, Royaume-Uni et marchés émergents, la tendance a également été positive sur la période (+9% à 1,2 milliard de dollars), en particulier pour les parfums.

Dans la région Amériques, les ventes ont été stables (+1% à 1,2 milliard de dollars), tout comme en Asie-Pacifique (+1% à 900 millions de dollars).

Le groupe a mis en avant le grand plan de restructuration de l'entreprise, entamé il y a un an, et a confirmé prévoir la suppression de 5.800 à 7.000 postes d'ici fin 2026.

Il a aussi indiqué tabler sur une croissance organique des ventes en 2026 entre 1 à 3%, avec un bénéfice par action hors éléments exceptionnels compris entre 2,05 et 2,25 dollars (contre 1,90 et 2,10 dollars annoncés précédemment).

Sa marge opérationnelle devrait atteindre de 9,8 % à 10,2% en 2026, et devrait être lestée de 50 points de base au troisième trimestre à la fois en raison des investissements du groupe et des droits de douane, qu'il continue d'évaluer à environ 100 millions de dollars, a-t-il averti.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, le titre chutait de 11,4% aux alentours de 12H10 GMT.