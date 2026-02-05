 Aller au contenu principal
USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 13:37

(Actualisé avec Estee Lauder, ConocoPhillips, Cigna, Bristol Myers Squibb, contrats à terme et cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,12% pour le Dow Jones .DJI , de 0,32% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,44% pour le Nasdaq .IXIC :

* ALPHABET GOOGL.O - Le géant technologique américain a déclaré mercredi que ses dépenses en capital pourraient doubler cette année, dans ce qui représentera une nouvelle vague d'investissements massifs déployés par la maison-mère de Google pour avancer rapidement dans la course à l'intelligence artificielle (IA).

L'action recule de 2,4% en avant-Bourse.

Les actions des fabricants américains de semi-conducteurs et d'équipements pour puces électroniques progressent avant-Bourse après l'annonce des prévisions de dépenses d'Alphabet. MICRON

MU.O prend 1,8%, BROADCOM AVGO.O 5,4% et AMD AMD.O et NVIDIA NVDA.O 2,2% chacun.

* SECTEUR DES LOGICIELS - Le compartiment des logiciels et services .SPLRCIS du S&P 500 a chuté de 13% au cours de la seule semaine dernière, perdant plus de 800 milliards de dollars de capitalisation boursière, alors que les investisseurs continuent de s'interroger sur l'impact de l'essor de l'IA sur les modèles économiques du secteur.

Les actions de groupes tels qu'ORACLE ORCL.N. , INTUIT

INTU.O , SERVICENOW NOW.N , SNOWFLAKE SNOW.K et DATADOG

DDOG.O restent à surveiller jeudi.

* QUALCOMM QCOM.O - Le fournisseur américain de puces a publié mercredi une prévision de chiffre d'affaires et de bénéfice pour le deuxième trimestre inférieure aux estimations, anticipant une pénurie mondiale d'approvisionnement en puces mémoire qui devrait affecter les ventes de téléphones mobiles. L'action plonge de 10% en avant-Bourse.

* ARM HOLDINGS ARM.O a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires lié aux licences inférieur aux estimations, malgré les efforts déployés par la société pour dynamiser ce segment grâce à de nouvelles conceptions de technologies de puces.

L'action du groupe cotée à New York perd 7,6% en avant-Bourse.

* ESTEE LAUDER EL.N a dit jeudi prévoir un chiffre d'affaires et un bénéfice légèrement inférieurs aux estimations en 2026, alors que le fabricant de cosmétiques est en pleine refonte de sa marque, avec une augmentation des dépenses marketing, tout en faisant face à des pressions liées aux droits de douane.

L'action plonge d'environ 9% en avant-Bourse.

* CONOCOPHILLIPS COP.N - Le producteur américain de pétrole et de gaz a déclaré jeudi qu'il visait à réduire ses coûts d'investissement et d'exploitation d'un milliard de dollars d'ici 2026, après avoir manqué les estimations pour son bénéfice du quatrième trimestre en raison de la faiblesse des prix du brut.

* BRISTOL MYERS SQUIBB BMY.N a publié jeudi des prévisions supérieures aux estimations pour 2026, affirmant que les baisses de prix de son anticoagulant Eliquis contribueraient à augmenter son chiffre d'affaires.

L'action prend 4% en avant-Bourse.

* CIGNA CI.N a fait état jeudi de prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires inférieures aux attentes pour 2026, signalant un ralentissement dû à la hausse des coûts médicaux et à la pression attendue sur les marges dans son activité de prestations pharmaceutiques, malgré des résultats meilleurs que prévu au quatrième trimestre.

* BOEING BA.N va supprimer environ 300 emplois dans la chaîne d'approvisionnement de sa division défense et en informera les employés concernés cette semaine, a rapporté mercredi l'agence Bloomberg, citant une source proche du dossier.

* AMAZON AMZN.O - Le géant du commerce en ligne doit publier ses résultats jeudi après la cloche.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

ALPHABET-A
333,0400 USD NASDAQ -1,96%
AMAZON.COM
233,0100 USD NASDAQ -2,35%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
200,2900 USD NASDAQ -17,27%
ARM HOLDING ADR
105,0000 USD NASDAQ +0,43%
BOEING CO
235,850 USD NYSE +1,19%
BRISTOL-MYERSSQU
57,630 USD NYSE +3,00%
BROADCOM
308,0500 USD NASDAQ -3,83%
CONOCOPHILLIPS
107,670 USD NYSE +2,61%
DATADOG RG-A
115,7100 USD NASDAQ -3,30%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 501,30 Pts Index Ex 0,00%
ESTEE LAUDER RG-A
119,680 USD NYSE +2,90%
INTUIT
445,6700 USD NASDAQ +2,67%
MICRON TECHNOLOGY
379,3800 USD NASDAQ -9,55%
NASDAQ Composite
22 904,58 Pts Index Ex -1,51%
NVIDIA
174,4000 USD NASDAQ -3,29%
ORACLE
146,685 USD NYSE -5,13%
QUALCOMM
148,8950 USD NASDAQ +1,17%
S&P 500 INDEX
6 882,72 Pts CBOE 0,00%
SERVICENOW
111,120 USD NYSE +1,26%
THE CIGNA
271,570 USD NYSE -1,37%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
