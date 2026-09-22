Decathlon et Alstom s'associent pour révolutionner l'intermodalité train-vélo

A l'occasion du salon InnoTrans 2026, le géant des équipements sportifs et de mobilité Decathlon et le leader du matériel ferroviaire Alstom ont dévoilé les résultats d'un partenariat de R&D et de design visant à fluidifier le trajet des usagers combinant mobilité douce (vélo, trottinette) et transport ferroviaire.

Née d'une étude de terrain sur les contraintes des voyageurs, cette alliance croise l'expertise ferroviaire d'Alstom dans la gestion des flux de passagers avec le savoir-faire de Decathlon (via sa marque B'twin) en matière d'ergonomie et d'équipements de mobilité urbaine.

Les deux groupes français ont pensé une chaîne de mobilité globale articulée autour de trois axes. D'une part, des équipements adaptés avec une nouvelle génération de vélos et trottinettes connectés, conçus pour réduire l'encombrement et faciliter la manipulation dans les rames. D'autre part, un parcours en gare digitalisé grâce à un système de réservation sur application mobile guidant le voyageur sur le quai jusqu'à une borne d'enregistrement instantané. Enfin, un espace dédié à bord dans un compartiment sécurisé au sein des trains pour accueillir les équipements sans encombrer les couloirs ni imposer une surveillance permanente aux passagers.

À travers ce projet, Decathlon et Alstom entendent démontrer que l'innovation passe par la simplification des connexions entre les réseaux de transport existants afin d'encourager la transition écologique.