Début en demi-teinte : le FTSE plonge sous l'effet de HSBC

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(Ajoute un nouvel article de blog)

* Le STOXX 600 recule de 0,4%

* L'action HSBC recule de 7% après la publication de ses résultats

* Le FTSE sous-performe

* Les contrats à terme de Wall Street sont en baisse

27 octobre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

Début en demi-teinte, le FTSE tiré vers le bas par HSBC

Les actions européennes perdent un peu de terrain ce mardi, effaçant une partie des gains enregistrés la veille, alors que les cours du pétrole progressent légèrement et que les résultats financiers pèsent sur le marché.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX recule d'environ 0,4%. La tendance générale est négative, avec environ les trois quarts des entreprises dans le rouge.

C'est notamment le cas de HSBC HSBA.L , dont le titre recule de plus de 7% après la publication de résultats décevants au troisième trimestre . Compte tenu de sa forte pondération dans l'indice, la chute du titre de la société explique près des deux tiers de la baisse de 1% du FTSE 100

.FTSE .

Les autres grandes places boursières sont également dans le rouge, le DAX .GDAXI reculant de 0,2% et le CAC 40 .FCHI de 0,3%.

Il y a toutefois quelques points positifs. L'action BE Semi

BESI.AS progresse de 8% après que son homologue américain Applied Materials AMAT.O a annoncé son intention d'augmenter sa participation dans la société à 20%.

Voici un aperçu de l’ouverture:

(Samuel Indyk)

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