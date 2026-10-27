Best Western change de nom et devient WorldHotels

Le groupe hôtelier Best Western, présent dans une centaine de pays, a annoncé mardi son changement de nom pour devenir WorldHotels, afin de "renforcer la notoriété" de ses 18 marques et la refonte son système de fidélité.

Un hotel Best Western à Lippspringe (Allemagne), en 2024 ( AFP / INA FASSBENDER )

"Cette évolution vise à renforcer la notoriété du portefeuille, à en faciliter la compréhension pour les voyageurs comme pour les propriétaires d'hôtels et à accélérer la croissance grâce à une plateforme unifiée et à des capacités digitales renforcées", explique la chaîne américaine dans un communiqué.

WorldHotels regroupe 18 marques allant de l'économique au luxe en passant par les séjours longue durée. "Pourtant, les études montrent que de nombreux voyageurs n'en connaissent qu'une partie", écrit le groupe.

La chaîne compte plus 4.000 hôtels et resorts dans 100 pays, dont 338 en France.

Auparavant, WorldHotels était le nom d'un groupe d'hôtels indépendants acquis en février 2019 par Best Western afin de se renforcer dans le très haut de gamme et le luxe.

"L'identité de chaque établissement, sa signalétique et ses enseignes emblématiques resteront inchangées", assure l'entreprise.

La nouvelle plateforme WorldHotels centralisera toutes les marques et permettra de mieux les faire connaître aux clients en leur proposant d'autres hôtels susceptibles de leur plaire.

"En France, nos hôteliers indépendants sont le cœur de notre réseau (...) Avec WorldHotels, nous donnons à chacun d'eux une visibilité internationale et des outils digitaux plus puissants, tout en préservant l'identité de leur établissement et leur enseigne", a assuré Olivier Cohn, directeur général de Best Western France, cité dans le communiqué.

Le groupe a également profité de cette refonte de sa marque pour unifier son programme de fidélité. Il regroupera les 70 millions de membres des deux programmes existants, Best Western Rewards et WorldHotels Rewards et prendra le nom de ce dernier.