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Début de séance en trombe pour Gap, un point d'inflexion en vue
information fournie par AOF 28/08/2026 à 16:57
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(Zonebourse.com) - Gap a ouvert en forte hausse vendredi à la Bourse de New York après avoir dévoilé hier soir des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et relevé sa prévision de bénéfice par action annuel, deux bonnes nouvelles qui font penser aux analystes que le groupe d'habillement américain pourrait être en train d'approcher d'un point d'inflexion.

Sur le deuxième trimestre de son exercice fiscal, le bénéfice net a plus que doublé pour atteindre 501 MUSD, soit un bénéfice par action de 1,38 USD.

En excluant les éléments exceptionnels, à commencer par une récupération nette de 417 MUSD liée aux tarifs, le BPA s'est établi à 0,52 USD, dépassant largement le consensus de 0,48 USD.

Ses ventes se sont cependant avérées plutôt décevantes.

La performance opérationnelle reste principalement portée par l'enseigne Gap, dont les ventes ont progressé de 10% en données comparables, soit un 10e trimestre consécutif de croissance. Celles de Banana Republic ont enregistré une hausse comparable de 3%, tandis que celles d'Old Navy, qui représente plus de la moitié du chiffre d'affaires, ont reculé de 4%.

A en croire les analystes de Jefferies, l'arrivée d'un nouveau directeur général à la tête de l'enseigne, ayant passé 26 ans chez Target, devrait toutefois permettre une amélioration des performances de cette dernière.

"La nomination de Michael Francis en tant que prochain DG d'Old Navy ajoute un nouveau catalyseur susceptible d'accélérer les tendances au sein de la première chaîne du groupe", assure le courtier, qui relève son objectif de cours de 23 à 24 dollars tout en réitérant son conseil d'achat.

Une dynamique de résultats qui s'améliore

Se disant encouragé par sa récente dynamique commerciale, le groupe de San Francisco a relevé sa prévision de bénéfice par action annuel ajusté pour la porter à 2,35-2,45 USD, contre 2,30-2,40 USD auparavant, et vise désormais une marge opérationnelle de 7,4% à 7,6%.

La croissance attendue de ses ventes est toutefois ramenée à 1-1,5%, contre 1-2%, reflétant une prévision plus prudente pour Old Navy.

Dans une note publiée ce matin, les analystes d'UBS assurent toutefois que la croissance de son activité est appelée à s'améliorer cette année, ce qui devrait permettre une accélération rapide de la hausse de ses résultats, notamment en raison de l'expansion du groupe sur des segments tels que les produits de beauté et les sacs à main.

"Nous pensons que cette inflexion va permettre une revalorisation du titre vers un PER de l'ordre de 13x, contre 8x actuellement", indique la banque suisse. Son objectif de cours passe ainsi de 40 à 42 dollars.

"Et si les ventes à données comparables chez Old Navy se révèlent encore décevantes, nous pensons que Gap va réussir à résoudre ce problème à un horizon de six mois", ajoute le bureau d'études.

"De plus, les rachats d'actions du groupe continuent de surprendre à la hausse", conclut UBS, qui dit percevoir un rapport gain/risque très avantageux sur la valeur et maintient en conséquence sa recommandation d'achat.

Un peu plus d'une heure après l'ouverture, l'action Gap bondissait de 14% à comparer avec une hausse de 0,4% pour l'indice S&P 500. Elle perd encore 7,4% depuis le début de l'année.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 28/08/2026 à 16:57:00.

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