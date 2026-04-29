DCC britannique bondit après une proposition de rachat

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29 avril - ** DCC DCC.L bondit de 13,6 % à 6 110 pence; meilleure performance de l'indice FTSE 100 .FTSE

** Le prestataire de services de vente, de marketing et d'assistance reçoit une offre d'achat en numéraire de la part d'un consortium composé d'Energy Capital Partners LLC et de KKR

KKR.N

** Le conseil d'administration indique qu'il évalue la proposition; le consortium doit annoncer son intention ferme de faire une offre sur la société d'ici le 10 juin

** Depuis le début de l'année, DCC affiche une hausse de 32 %