Châtillon, France, le 3 juin 2026

DBV Technologies annonce les résultats de son Assemblée Générale Mixte du 3 juin 2026

Toutes les résolutions proposées à l’Assemblée Générale ont été adoptées

DBV Technologies (Euronext : DBV – ISIN : FR0010417345 – Nasdaq Stock Market : DBVT), (la « Société »), société biopharmaceutique de stade avancé, a tenu son Assemblée Générale Mixte (l’« Assemblée Générale »). L’Assemblée Générale s’est déroulée au siège social de la Société, sous la présidence de Michel de Rosen, Président du Conseil d’administration de la Société.

Toutes les résolutions présentées par le Conseil d’administration ont été adoptées.

Ces résolutions et leurs résultats sont accessibles sur le site internet de la Société : Assemblée Générale Mixte 2026 | DBV Technologies

À propos de DBV Technologies

DBV Technologies est une société biopharmaceutique en phase avancée qui développe des options de traitement pour les allergies alimentaires et d’autres conditions immunologiques dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. DBV Technologies se concentre actuellement sur l’étude de l’utilisation de sa plateforme technologique propriétaire, VIASKIN, pour traiter les allergies alimentaires, qui sont causées par une réaction immunitaire hypersensible et caractérisées par une série de symptômes dont la gravité varie de légère à l’anaphylaxie mortelle. Des millions de personnes vivent avec des allergies alimentaires, y compris de jeunes enfants. Grâce à l’immunothérapie épicutanée (EPIT™), la plateforme VIASKIN est conçue pour introduire des quantités de microgrammes d’un composé biologiquement actif dans le système immunitaire à travers une peau intacte. L’EPIT est une nouvelle classe de traitement non invasif qui cherche à modifier l’allergie d’un individu en rééduquant le système immunitaire pour qu’il devienne désensibilisé à l’allergène en tirant parti des propriétés de tolérance immunitaire de la peau. DBV Technologies s’est engagée à transformer le traitement des personnes souffrant d’allergies alimentaires. Les programmes d’allergie alimentaire de la Société comprennent des essais cliniques en cours sur VIASKIN Peanut chez les jeunes enfants (de 1 à 3 ans) et les enfants (de 4 à 7 ans) allergiques à l’arachide.

Le siège social de DBV Technologies se trouve à Châtillon, en France, et ses activités nord-américaines à Warren, dans le New Jersey. Les actions ordinaires de la Société sont négociées sur le segment B d’Euronext Paris (DBV, code ISIN : FR0010417345) et les ADS de la Société (représentant chacun cinq actions ordinaires) sont négociés sur le Nasdaq Capital Market (DBVT – CUSIP : 23306J309).

Pour plus d’informations, veuillez consulter www.dbvtechnologies.com et nous contacter sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn .

VIASKIN est une marque déposée de DBV Technologies.

Contact investisseurs

Jonathan Neely

DBV Technologies

jonathan.neely@dbv-technologies.com

Contact médias

Brett Whelan

DBV Technologies

brett.whelan@dbv-technologies.com

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