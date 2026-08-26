DAZN va racheter EverPass Media pour se développer sur le marché américain des lieux commerciaux

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DAZN a annoncé mercredi avoir conclu un accord en vue d'acquérir EverPass Media, ce qui permettra d'associer les contenus sportifs de DAZN aux capacités d'EverPass en matière de streaming et de technologie aux États-Unis.

Les conditions financières de l'accord n'ont pas été divulguées.

Voici quelques détails:

* EverPass, fondée en 2023 par 32 Equity et RedBird Capital Partners, détient les droits exclusifs de distribution commerciale du « NFL Sunday Ticket » dans les bars, restaurants et autres lieux commerciaux.

* RedBird Capital Partners, 32 Equity — la branche d’investissement stratégique de la NFL — et TKO Group Holdings deviendront actionnaires minoritaires de DAZN dans le cadre de cette opération.

* Alex Kaplan, directeur général d’EverPass, continuera à diriger l’entreprise, qui sera rebaptisée « DAZN for Business ».

* EverPass diffuse également des programmes de la Premier League, de la Ligue des champions de l’UEFA, de la MLB, de la NBA, de la WNBA, de la NWSL et de la NASCAR, entre autres, et a conclu des partenariats avec Peacock, Netflix NFLX.O , Paramount PSKY.O et Apple AAPL.O .

* Le mois dernier, EverPass et DIRECTV ont conclu un accord pour distribuer conjointement le « NFL Sunday Ticket » par satellite et en streaming aux établissements commerciaux.

* Shay Segev, directeur général du groupe DAZN, a déclaré que cet accord offrait à l’entreprise « une plateforme de distribution commerciale éprouvée, des relations solides avec les lieux d’accueil américains et un portefeuille attractif de droits premium ».

* Les clients actuels d’EverPass continueront à bénéficier du service sans interruption pendant la période de transition.