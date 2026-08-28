Les compos de Lille-PSG sont là !

Une mise en bouche au parfum européen. Tous deux qualifiés en Ligue des champions, le LOSC et le PSG croisent le fer ce vendredi pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1. Histoire de continuer sur la lancée impulsée par la belle victoire à Angers (0-2), Davide Ancelotti claque un onze similaire en 4-2-3-1 : Özer – Santos, Ngoy, Alexsandro, Perraud – André, Bentaleb – E. Mbappé, Haraldsson, Correia – Giroud.

Ayyoub Bouaddi s’étant barré de Ch’nord pour rejoindre le football british , les clefs de l’entrejeu lillois sont confiées à Nabil Bentaleb et au légendaire Benjamin André , qui récupère le brassard de capitaine pour son retour. L’international congolais Ngal’ayel Mukau, 21 piges et une Coupe du monde dans les pattes, retourne donc sur le banc.…

SW pour SOFOOT.com