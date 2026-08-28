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Lamine Camara vers un départ en Angleterre ?
information fournie par So Foot 28/08/2026 à 20:18
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Lamine Camara vers un départ en Angleterre ?

Lamine Camara vers un départ en Angleterre ?

La Ligue Conférence, ça ne rameute définitivement pas grand-monde. Lamine Camara serait sur le point de se barrer de l’AS Monaco après sa belle qualif’ en Ligue Conférence. Selon L’Equipe , l’international sénégalais aurait tapé dans l’oeil de deux cadors anglais : Liverpool et Chelsea . Les Blues seraient les plus en avance dans cette course, le directeur général de l’ASM Thiago Scuro ayant pris le petit-dej avec son pote Behdad Eghbal, propriétaire de l’écurie de la capitale anglaise.

Fort d’une valeur marchande pouvant satisfaire les dirigeants du Rocher, la sentinelle de 22 piges aurait pu s’envoler pour Crystal Palace, mais les intentions du club londonien n’était visiblement pas assez alléchantes pour un deal .…

SW pour SOFOOT.com

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