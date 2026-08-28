Lens comptera deux grands absents à Strasbourg

Edouard aux jambes de cristal ? Alors qu’il n’a pu figurer dans le onze de départ du RC Lens pour la grande première de la saison face à Auxerre (5-2), Odsonne Edouard ne se déplacera pas avec ses copains à Strasbourg selon L’Equipe . Gêné aux adducteurs, le Guyanais était entré en fin de partie, sans rassurer quant à sa forme physique.

Autre point noir du groupe qui compte faire trembler l’Alsace : le très apprécié Saud Abdulhamid restera aussi à la maison. Le latéral droit Sang et Or galère à se remettre d’une béquille. Pour autant, pas d »inquiétude à avoir pour le couloir droit artésien : Ruben Aguilar tiendra la barraque , de retour après avoir accueilli la naissance de son troisième rejeton.…

SW pour SOFOOT.com