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DAX40 : 'gap' au-dessus de 25.400, égale son record absolu à 25.650Pts
information fournie par Zonebourse 28/08/2026 à 14:45
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Le DAX 40 qui aligne une 6ème séance de hausse consécutive ouvre au passage un 'gap' au-dessus de 25 400 : il égale dans la foulée son record absolu intraday à 25 650 pts du 12 août et se prépare à améliorer de 100 pts son record de clôture de 25 440 du 14 août.

Mais l'indice se heurte encore à la principale résistance oblique long terme qui gravite justement vers 25.500Pts.

En cas de franchissement, le DAX 40 s'échapperait vers les 27 000 mais en cas de "pullback", plusieurs "gaps" restent à combler, à 25 710 puis surtout 24 830 (resté béant depuis le 24 juillet).

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