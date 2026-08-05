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DaVita signale une baisse du chiffre d'affaires par traitement, mais réaffirme ses prévisions annuelles
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 00:44
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

DaVita DVA.N a indiqué mardi que son chiffre d'affaires par traitement avait baissé au deuxième trimestre, imputant cette baisse à la diminution du nombre d'inscriptions aux traitements de dialyse, les patients ayant résilié leurs contrats « Obamacare » suite à la fin des subventions accordées pendant la pandémie.

L'action de la société, qui a maintenu ses prévisions de bénéfices annuels, a chuté jusqu'à 7 % lors des échanges après la clôture.

Voici quelques détails:

* Le chiffre d’affaires par traitement pour le trimestre s’est établi à 415,87 dollars, en baisse par rapport aux 417,59 dollars de la période précédente. La société a également souligné la baisse du chiffre d’affaires lié aux chélateurs de phosphate, un médicament oral utilisé par les patients dialysés pour prévenir l’accumulation de phosphate dans le sang

* Cette baisse du chiffre d’affaires par traitement est conforme aux prévisions, a indiqué la société.

* DaVita avait précédemment indiqué s'attendre à un impact estimé à 40 millions de dollars en 2026 et à environ 70 millions de dollars en 2027 en raison de l’expiration des subventions de l’ACA

* La société fournit des services de dialyse en clinique et à domicile aux patients souffrant d’insuffisance rénale chronique à travers les États-Unis.

* La société, dont le siège se trouve dans le Colorado, a réaffirmé ses prévisions de bénéfice ajusté par action pour 2026, comprises entre 14,10 et 15,20 dollars, contre une estimation des analystes de 14,82 dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Sur une base ajustée, elle a annoncé un bénéfice de 4,02 dollars par action pour le trimestre clos le 30 juin, supérieur aux estimations de 3,88 dollars par action.

* La société a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel de 3,55 milliards de dollars, globalement conforme aux estimations de 3,50 milliards de dollars.

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