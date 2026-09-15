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Dave & Buster's s'effondre après une perte inattendue au deuxième trimestre et un chiffre d'affaires inférieur aux prévisions
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 12:10
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 septembre -

** L'action de la chaîne de restaurants Dave & Buster's Entertainment PLAY.O recule de 12 % à 7,5 dollars en pré-ouverture

** La société affiche une perte ajustée de 27 cents par action au deuxième trimestre, alors que les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 24 cents par action, selon les données compilées par LSEG

** La société annonce un chiffre d’affaires de 544,1 millions de dollars au deuxième trimestre, inférieur aux estimations de 557,2 millions de dollars, le chiffre d’affaires lié aux activités de divertissement ayant reculé à 332,6 millions de dollars, contre 364,5 millions de dollars il y a un an

** Les ventes à magasins comparables de PLAY au deuxième trimestre ont reculé de 2,9 % par rapport au deuxième trimestre 2025

** Quatre des douze sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, et huit la recommandation « conserver »; le cours cible médian est de 15 $ – données LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse de 47,8 % depuis le début de l'année

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DAVE & BUSTER'S
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