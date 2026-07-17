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Databricks lève des fonds avec une valorisation de 188 milliards de dollars
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 06:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte avec la déclaration de Databricks au paragraphe 1 et des précisions)

Databricks a annoncé jeudi avoir signé une lettre d'intention dans le cadre d'un tour de table stratégique qui valorise l'éditeur de logiciels d'analyse de données à 188 milliards de dollars.

Voici quelques détails:

* Ce tour de table, que Databricks prévoit de clôturer d’ici la fin de l’été, est mené par l’investisseur existant Coatue et réunira à la fois de nouveaux investisseurs et des investisseurs existants.

* Databricks, l'une des sociétés privées les plus valorisées au monde, a bouclé en début d'année une levée de fonds d'environ 5 milliards de dollars, avec une valorisation de 134 milliards de dollars .

* Databricks propose une plateforme conçue pour aider les utilisateurs à ingérer, analyser et développer des applications d’IA à partir de données complexes provenant de diverses sources. Elle est en concurrence avec Snowflake SNOW.N , et les analystes la considèrent largement comme une candidate à l’introduction en bourse, au même titre que des noms prestigieux tels qu’OpenAI et Anthropic.

* Plus tôt dans la journée de jeudi, le Wall Street Journal a rapporté que la société d’investissement Coatue Management menait un tour de table de 3 milliards de dollars dans Databricks, pour une valorisation de 188 milliards de dollars, citant des sources proches du dossier.

* Coatue n’a pas pu être jointe immédiatement pour commenter cette information en dehors des heures de bureau.

* Il s’agit là du dernier signe en date montrant que les investisseurs misent massivement sur des entreprises appelées à tirer profit de l’adoption croissante de l’intelligence artificielle. Les géants de la technologie s’apprêtent à investir des milliards de dollars, tandis que les deux plus grandes entreprises d’IA, OpenAI et Anthropic, ont déposé leur dossier d’introduction en bourse .

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