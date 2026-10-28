Dassault Systèmes relève ses objectifs et finalise l'acquisition d'ArisGlobal

Le logo de Dassault Systèmes SE est visible sur un bâtiment de l'entreprise à Paris
Dassault Systèmes a relevé mercredi ses objectifs annuels de chiffre d'affaires, de marge et de bénéfice, après un troisième trimestre porté notamment par la poursuite de la croissance de sa plateforme 3DEXPERIENCE et du "cloud", et à la suite de la finalisation de l'acquisition d'ArisGlobal.
Le fabricant français de logiciels vise désormais un chiffre d'affaires compris entre 6,399 et 6,459 milliards d'euros pour 2026, en croissance de 4% à 5%, contre 3% à 5% précédemment, selon un communiqué.
L'objectif de marge opérationnelle est relevé à 32,5%-32,7% et l'objectif de croissance du bénéfice net par action (BNPA) porté à 6%-7%, précise le communiqué.
Le groupe annonce également avoir finalisé l'acquisition de la plateforme d’intelligence artificielle ArisGlobal, dédiée aux sciences de la vie, pour 1,8 milliard de dollars (1,62 milliard d'euros).
"Pour le quatrième trimestre, nous anticipons une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 5% et 8%, incluant ArisGlobal, qui apporte 2 points de croissance", déclare Rouven Bergmann, directeur général adjoint finances, cité dans le communiqué.
Le chiffre d'affaires total de Dassault Systèmes pour le troisième trimestre progresse de 5% sur un an à 1,55 milliard d'euros.
"L'Asie a réalisé une excellente performance, tirée par la Chine, et l'Europe s'est montrée dynamique", détaille Rouven Bergmann. "Malgré une exécution solide, la croissance des Amériques a été freinée par une base de comparaison élevée", nuance-t-il.
(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)
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