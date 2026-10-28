Dassault Systèmes relève ses objectifs et finalise l'acquisition d'ArisGlobal

Le logo de Dassault Systèmes SE est visible sur un bâtiment de l'entreprise à Paris

Dassault Systèmes a ‌relevé mercredi ses objectifs annuels de chiffre d'affaires, de ​marge et de bénéfice, après un troisième trimestre porté notamment par la poursuite de la croissance de sa plateforme ​3DEXPERIENCE et du "cloud", et à la suite de la finalisation de l'acquisition ​d'ArisGlobal.

Le fabricant français de logiciels ⁠vise désormais un chiffre d'affaires compris entre 6,399 ‌et 6,459 milliards d'euros pour 2026, en croissance de 4% à 5%, contre 3% à ​5% précédemment, selon ‌un communiqué.

L'objectif de marge opérationnelle est relevé ⁠à 32,5%-32,7% et l'objectif de croissance du bénéfice net par action (BNPA) porté à 6%-7%, précise le communiqué.

Le groupe annonce ⁠également avoir ‌finalisé l'acquisition de la plateforme d’intelligence artificielle ArisGlobal, ⁠dédiée aux sciences de la vie, pour 1,8 ‌milliard de dollars (1,62 milliard d'euros).

"Pour le quatrième trimestre, ⁠nous anticipons une croissance du chiffre d'affaires ⁠comprise entre 5% ‌et 8%, incluant ArisGlobal, qui apporte 2 points de ​croissance", déclare Rouven Bergmann, ‌directeur général adjoint finances, cité dans le communiqué.

Le chiffre d'affaires total de Dassault ​Systèmes pour le troisième trimestre progresse de 5% sur un an à 1,55 milliard d'euros.

"L'Asie a ⁠réalisé une excellente performance, tirée par la Chine, et l'Europe s'est montrée dynamique", détaille Rouven Bergmann. "Malgré une exécution solide, la croissance des Amériques a été freinée par une base de comparaison élevée", nuance-t-il.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité ​par Augustin Turpin)