Dassault Systèmes relève ses objectifs annuels, CA à neuf mois +4%

Dassault Systèmes DAST.PA a relevé mercredi ses objectifs annuels de chiffre d'affaires, de marge et de bénéfice, après un troisième trimestre porté notamment par la poursuite de la croissance de sa plateforme 3DEXPERIENCE et du "cloud".

Le fabricant français de logiciels vise désormais un chiffre d'affaires compris entre 6,399 et 6,459 milliards d'euros pour 2026, en croissance de 4% à 5%, contre 3% à 5% précédemment, selon un communiqué.

L'objectif de marge opérationnelle est relevé à 32,5% - 32,7% et l'objectif de croissance du bénéfice net par action (BNPA) porté à 6%-7%, précise le communiqué.

Le chiffre d'affaires total de Dassault Systèmes pour les neuf premiers mois de l’année progresse de 4% sur un an à 4,62 milliards d'euros.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)