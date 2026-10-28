Dassault Systèmes relève ses objectifs annuels

Dassault Systèmes annonce anticiper désormais, pour l'année 2026, un chiffre d'affaires entre 6 399 et 6 459 MEUR, soit une croissance de 4% à 5% (contre 3% à 5% prévus initialement), et relever ses objectifs de marge opérationnelle, à 32,5% à 32,7%, et de croissance du BNPA, à 6% à 7%. Ces objectifs incluent la contribution d'ArisGlobal.

Au titre du 3e trimestre 2026, en normes non IFRS, l'éditeur français de logiciels d'entreprise a enregistré un BNPA en hausse de 8%, à 0,32 EUR, et une marge opérationnelle en amélioration de 150 points de base, à 31,6%, au-dessus de ses objectifs.

Le groupe affiche une hausse de 5% de son chiffre d'affaires total et de son chiffre d'affaires logiciel, à respectivement 1 551,9 MEUR et 1 393,5 MEUR, dans le haut de la fourchette de ses objectifs. Il revendique un ARR en croissance régulière de 6%, soulignant la dynamique de son activité récurrente.

Le chiffre d'affaires logiciel 3DEXPERIENCE a augmenté de 25% et le chiffre d'affaires logiciel cloud de 14%. Par ligne de produits, l'Innovation industrielle a enregistré de solides résultats, portés par la 3DEXPERIENCE, tandis que l'Innovation pour les PME a maintenu sa dynamique, portée par CENTRIC et SOLIDWORKS.

"Par région, l'Asie a réalisé une excellente performance, tirée par la Chine, et l'Europe s'est montrée dynamique. Malgré une exécution solide, la croissance des Amériques a été freinée par une base de comparaison élevée", précise Rouven Bergmann, directeur général adjoint, finances.