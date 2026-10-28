UBS affiche un bénéfice de $2,7 mds et accélère ses rachats d'actions

PHOTO D'ARCHIVES : Logo de la banque suisse UBS sur un bâtiment de la Paradeplatz à Zurich

par Ariane Luthi

UBS a affiché mercredi un bénéfice ‌net globalement conforme aux attentes au troisième trimestre et a accéléré son programme de rachat d'actions, alors que ​la banque reste préoccupée par les nouvelles exigences suisses en matière de fonds propres.

Le bénéfice net de la plus grande banque suisse s'est établi à 2,69 milliards de dollars (2,42 milliards d'euros), en hausse de 8% par rapport à ​l'année précédente, alors que les analystes tablaient sur 2,71 milliards de dollars, selon les prévisions consensuelles fournies par l'entreprise.

UBS a racheté pour 1,8 milliard de ​dollars d’actions au cours du trimestre et prévoit de mener ⁠à bien son programme de rachat de 3 milliards de dollars en février, plutôt qu’à la mi-2027 ‌comme annoncé précédemment.

La banque a subordonné le montant et le rythme des rachats d’actions à l’issue d’une refonte de la réglementation bancaire suisse, à la suite de l’effondrement du Crédit ​Suisse en 2023 et à son ‌rachat d’urgence par UBS, orchestré par l’État helvète.

Pour l’avenir, le sentiment des investisseurs reste ⁠prudent en raison de la volatilité macroéconomique, des tensions géopolitiques et de l’incertitude politique, a indiqué UBS.

Les performances d’UBS ont été soutenues par un afflux net de 55 milliards de dollars d’actifs dans la gestion de fortune mondiale, ⁠tiré par des entrées ‌de 18 milliards de dollars en Asie et de 17 milliards de dollars dans les ⁠Amériques.

La rentabilité dans les Amériques s'est améliorée, la marge avant impôts ayant progressé de plus de 2 points ‌de pourcentage, a indiqué UBS.

L’intégration de son ancien concurrent, le Crédit Suisse, est en bonne voie ⁠pour être achevée d’ici la fin de l’année, a ajouté la banque, et les ⁠économies de coûts cumulées ‌d’ici fin 2026 sont désormais estimées à environ 13,7 milliards de dollars, contre environ 13,5 milliards auparavant.

Le ratio coûts/revenus ​de la banque est tombé à 72,3% à la fin ‌du troisième trimestre, contre 77% un an plus tôt.

De nouvelles règles en matière de fonds propres applicables à UBS font actuellement l’objet de ​débats au sein d’une commission parlementaire suisse et devraient être examinées par la Chambre basse en décembre. Le mois dernier, la Chambre haute suisse a proposé des règles que UBS a jugées inacceptables.

Le président d’UBS a ⁠averti que la banque devrait réfléchir sérieusement à son avenir en Suisse si les exigences en matière de fonds propres s’avéraient trop strictes, et certains actionnaires ont appelé UBS à quitter la Suisse.

UBS espère que le Parlement trouvera une solution qui soutienne la stabilité financière de la Suisse sans imposer de coûts excessifs à ses actionnaires, clients et employés, a déclaré la banque lors de la présentation de ses résultats.

(Rédigé par Ariane Luthi ; version française ​Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)