Dassault Systèmes: plateforme 3DEXPERIENCE conforme au PACT

(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes annonce que sa plateforme 3DEXPERIENCE est désormais conforme aux principes du Partenariat pour la transparence carbone (PACT) du Conseil mondial des entreprises pour le développement durable, visant la transparence des émissions de Scope 3 sur toute la chaîne de valeur.



Cette conformité permet aux clients de Dassault Systèmes de prendre des décisions basées sur les émissions carbone pour atteindre leurs objectifs de neutralité carbone.



Florence Verzelen, directrice générale adjointe, a souligné l'importance de cette transparence pour accélérer la décarbonation : 'En nous conformant aux principes du PACT, nous pouvons aider nos clients à accroître la transparence et à prendre les meilleures décisions', a-t-elle indiqué.





