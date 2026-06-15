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Dassault Systemes place €1 md d'obligations et refinance sa ligne de crédit revolving
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 07:02

Dassault Systemes SE DAST.PA :

* PLACE AVEC SUCCÈS 1 MILLIARD D'EUROS D'OBLIGATIONS ET REFINANCE SA LIGNE DE CRÉDIT REVOLVING

* SUCCÈS D'UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE LARGEMENT SURSOUSCRITE PAR DES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS

* A ÉGALEMENT RENOUVELÉ SA LIGNE DE CRÉDIT REVOLVING ARRIVANT À ÉCHÉANCE EN OCTOBRE 2026

* PRODUIT D'ÉMISSION AFFECTÉ AUX BESOINS GÉNÉRAUX, DONT LE REFINANCEMENT DES OBLIGATIONS DE EUR 900 MLNS AU TAUX DE 0,125% À ÉCHÉANCE SEPT 2026

Texte original nGNE26yfXD Pour plus de détails, cliquez sur DAST.PA

(Rédaction de Gdansk)

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