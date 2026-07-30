Incendies en Europe : les derniers développements

Cette image aérienne prise à l’aide d’un drone le 30 juillet 2026 montre des habitations dévastées par un incendie de forêt dans le lotissement d'Encinar del Alberche, à Villa del Prado, située à 60 kilomètres au sud-ouest de Madrid en Espagne ( AFP / OSCAR DEL POZO )

Voici les derniers développements jeudi sur le front des incendies en Europe, où les forêts s'enflamment d'autant plus facilement que la végétation et les sols sont très secs, une sécheresse accentuée par les canicules exceptionnelles de juin et juillet.

Espagne : fin de l'urgence nationale

Un homme se tient à côté de sa voiture calcinée sur sa propriété, dévastée par un incendie de forêt dans le lotissement d'Encinar del Alberche, à Villa del Prado, au sud-ouest de Madrid, en Espagne, le 30 juillet 2026 ( AFP / Oscar DEL POZO )

L'incendie dans la région de Madrid n'a "presque plus de flammes", et les autorités espagnoles ont levé l'urgence nationale, signe de l'amélioration de la situation face à ces feux d'une ampleur inédite, même si d'autres foyers continuent de se déclarer ailleurs dans le pays.

Un millier de personnes restent évacuées. Des dizaines de milliers d'autres ont pu regagner leur domicile depuis mardi soir en raison de l'amélioration de la situation.

La préfecture de la région de Madrid a toutefois averti contre le risque "très élevé, voire extrême" d'incendie, en pleine vague de chaleur.

Grèce : 8.000 personnes évacuées en Crète

De la fumée s'élève d'un incendie de forêt au sud de Rethymnon, sur l'île grecque de Crète, le 30 juillet 2026 ( AFP / Costas METAXAKIS )

Quelque 8.000 personnes ont été évacuées sur l'île grecque de Crète en raison d'un incendie qui, attisé par des vents violents, menace une station balnéaire, a annoncé jeudi la préfecture.

L'incendie, qui s'est déclaré mercredi et a entraîné la mort de deux pompiers, n'est pas encore maîtrisé. Les vents devraient rester "très violents" dans le sud de la Crète tout au long de la journée, selon le site de l'Observatoire national d'Athènes. Plus de 200 pompiers et 53 camions ont été déployés mais les vents violents empêchent la plupart des moyens aériens d'intervenir.

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a prévenu que la Grèce allait vivre "des jours difficiles". "Nous avons encore devant nous des jours difficiles. Et août est un mois traditionnellement compliqué", a-t-il dit avant le conseil des ministres.

France : espoir d'accalmie dans le sud-ouest

Un pompier dans une forêt au Porge, au nord du bassin d'Arcachon, le 30 juillet 2026, pendant les incendies de forêt qui touchent la Gironde, dans le sud-ouest de la France. ( AFP / Philippe Lopez )

Un début d'optimisme a gagné pompiers, militaires et forestiers mobilisés face au mégafeu dans le sud-ouest de la France, "toujours stabilisé" jeudi matin autour de 42.000 hectares, avec une météo plus favorable qui laisse espérer un prochain retour à la normale pour les 220.000 évacués.

Depuis dimanche, le plus grave incendie en France depuis 1949 a cessé de progresser en superficie dans la région de Bordeaux et même la journée de fortes chaleurs de mercredi, avec plus de 40°C enregistrés, n'a pas relancé sa dynamique, poussant les autorités à se dire "raisonnablement optimistes" sur le fait qu'il soit bientôt fixé, après huit jours de lutte.

Espagne : nouvel incendie, à la frontière du Portugal

Un nouvel incendie s'est déclaré dans l'ouest de l'Espagne, à quelques kilomètres de la frontière avec le Portugal.

Au total, plus de 800 personnes ont été évacuées de 14 communes dans cette zone peu peuplée et très aride, a précisé la Garde civile de Zamora à l'AFP.

Deux autres localités doivent rester confinées. Et quatre axes routiers sont coupés.

Portugal : 800 pompiers mobilisés

Au Portugal voisin, le plus important feu en cours, à Valpaços, dans le nord du pays, mobilise 800 pompiers sur place, mais la Protection civile l'a déclaré "maîtrisé, sans risque de propagation".

Turquie : 115 incendies enregistrés

Les secours sont intervenus sur 115 incendies depuis mercredi en Turquie "dont 110 ont été complètement maîtrisés", a indiqué jeudi le ministre de l'Agriculture Ibrahim Yumakli.

Selon le ministre qui s'exprimait en direct jeudi depuis le centre de coordination de la lutte anti-incendies à Ankara, 69 de ces sinistres se sont déclarés "hors forêts".