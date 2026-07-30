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L'Oréal grimpe après des ventes au 2e trimestre supérieures aux attentes
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 12:23
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Le logo du groupe français de cosmétiques L'Oréal à Paris

Le logo du groupe français de cosmétiques L'Oréal à Paris

L'action L'Oréal monte en ‌bourse jeudi, le géant français des cosmétiques ayant enregistré la veille ​une hausse de 6,3% de son chiffre d'affaires trimestriel, dépassant les attentes et rassurant sur la croissance au cours du second ​semestre.

Le groupe a affiché mercredi un chiffre d'affaires de 11,6 milliards d’euros, après 10,7 ​milliards il a un an, et ⁠au-dessus des attentes du consensus des analystes, qui tablaient ‌sur une croissance de 5,7% selon un consensus Visible Alpha.

"Pour le second semestre, nous sommes confiants que la ​demande pour la ‌beauté restera forte", a déclaré le directeur général ⁠Nicolas Hieronimus dans un communiqué.

A la Bourse de Paris, vers 10h05 GMT, le titre avance de 3,2% à 395,8 euros, adossé à ⁠un gain ‌de 0,75% pour le CAC 40 au même moment.

Selon ⁠deux traders, les ventes solides de L'Oréal et les perspectives ‌optimistes portent l'action jeudi.

"Nous nous attendons à ce que ⁠le titre soit soutenu par ces résultats supérieurs ⁠aux prévisions", ont ‌églament déclaré les analystes de JP Morgan dans une note.

"Par catégorie, ​le dépassement du consensus s'explique ‌par les produits de grande consommation et la dermatologie, tandis que le segment Luxe ​a légèrement reculé", précise le courtier.

"(Nicolas Hieronimus) a souligné que le marché de la beauté avait connu une certaine ⁠accélération au deuxième trimestre (passant d’environ 4% à environ 4,5%), tandis que la société a renforcé sa surperformance au premier semestre", ajoute JP Morgan.

L'action est en passe d'enregistrer sa plus forte hausse en deux mois.

(Rédigé par Rihab Latrache, Alessandro Parodi et Dominique Patton, ​édité par Augustin Turpin)

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