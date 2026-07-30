France: Trois migrants meurent en essayant de traverser la Manche près de Dunkerque

Camp de migrants de fortune à Dunkerque
Trois migrants ont trouvé la mort alors qu'ils tentaient de traverser la Manche à partir de la France à bord d'un "bateau-taxi" près de Dunkerque (Nord) dans la nuit de mercredi à jeudi, a annoncé la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.
Selon son communiqué, un départ de "bateau-taxi" a été signalé dans la nuit dans le secteur de Dunkerque au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage du Gris-Nez (Pas-de-Calais), puis l'embarcation a été repérée à l'ouest du port de Dunkerque jeudi matin vers 06h00, avant qu'un navire de recherche et sauvetage soit affrété.
Vers 06h30, trois personnes inanimées ont été repérées dans le bateau puis évacuées avant que leur décès soit constaté, précise la préfecture.
Les passeurs ont de plus en plus recours à des canots pneumatiques - nommés "bateaux-taxis" par les autorités - pour longer les côtes du nord de la France et de la Belgique et récupérer des migrants sur le rivage.
En août 2025, la France et la Grande-Bretagne sont convenues d'un principe du "un pour un" sur la question des migrants traversant la Manche, en vertu duquel ceux arrivant en Grande-Bretagne à bord de petites embarcations peuvent être renvoyés en France, tandis qu'un nombre équivalent est autorisé à entrer en Grande-Bretagne par la voie légale.
(Rédigé par Benjamin Mallet, édité par Sophie Louet)
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