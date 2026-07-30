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France: Trois migrants meurent en essayant de traverser la Manche près de Dunkerque
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 12:25
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Camp de migrants de fortune à Dunkerque

Camp de migrants de fortune à Dunkerque

Trois migrants ‌ont trouvé la mort alors qu'ils tentaient de traverser ​la Manche à partir de la France à bord d'un "bateau-taxi" près de Dunkerque (Nord) dans la nuit de mercredi ​à jeudi, a annoncé la préfecture maritime de la Manche et de ​la mer du Nord.

Selon son ⁠communiqué, un départ de "bateau-taxi" a été signalé dans ‌la nuit dans le secteur de Dunkerque au centre régional opérationnel de surveillance et de ​sauvetage du ‌Gris-Nez (Pas-de-Calais), puis l'embarcation a été repérée à l'ouest ⁠du port de Dunkerque jeudi matin vers 06h00, avant qu'un navire de recherche et sauvetage soit affrété.

Vers 06h30, ⁠trois personnes ‌inanimées ont été repérées dans le bateau ⁠puis évacuées avant que leur décès soit constaté, précise ‌la préfecture.

Les passeurs ont de plus en ⁠plus recours à des canots pneumatiques - nommés "bateaux-taxis" ⁠par les autorités - ‌pour longer les côtes du nord de la France ​et de la Belgique ‌et récupérer des migrants sur le rivage.

En août 2025, la France et ​la Grande-Bretagne sont convenues d'un principe du "un pour un" sur la question des migrants traversant la ⁠Manche, en vertu duquel ceux arrivant en Grande-Bretagne à bord de petites embarcations peuvent être renvoyés en France, tandis qu'un nombre équivalent est autorisé à entrer en Grande-Bretagne par la voie légale.

(Rédigé par Benjamin Mallet, édité ​par Sophie Louet)

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