Dassault Systèmes et Vertiv s'associent pour accélérer le déploiement des usines d'IA de Nvidia

Lors du salon Nvidia GTC Berlin, les deux sociétés ont dévoilé une collaboration stratégique. L'objectif est de configurer, simuler et valider virtuellement l'infrastructure des "usines d'IA" avant le début de leur construction, à partir de la plateforme 3DExperience du Français et de l'expertise de l'Américain dans les infrastructures numériques critiques.

Ce partenariat intègre la technologie Vertiv SmartRun et s'étend à la solution pour centres de données Vertiv OneCore. La plateforme 3DExperience permet de modéliser et de valider les architectures pré-ingéniérées de puissance et de refroidissement SimReady de Vertiv, conçues autour des modèles de référence Nvidia Vera Rubin DSX AI Factory et Nvidia Omniverse DSX Blueprint.

L'intégration de ces composants au sein d'un jumeau virtuel permettra de surmonter la complexité de ces infrastructures combinant puissance, refroidissement, réseaux et calcul.

Scott Armul, Chief Product and Technology Officer chez Vertiv, a souligné que les gagnants de l'IA seront ceux capables de transformer le plus rapidement la capacité de calcul en capacité productive, ce qui exige de traiter l'usine d'IA comme un système unique.

De son côté, Elisa Prisner, Executive Vice President chez Dassault Systèmes, a rappelé que la plateforme 3DExperience permet d'explorer les configurations et d'évaluer virtuellement l'impact des choix d'ingénierie avant tout déploiement physique.