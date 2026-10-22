Roche dépasse les attentes au T3, avec un effet de change favorable

Le logo du laboratoire pharmaceutique suisse Roche est visible à son siège social de Bâle.

ZURICH/ LONDRES, 22 octobre - Roche a ‌fait état jeudi d'un chiffre d'affaires au troisième trimestre légèrement ​supérieur aux prévisions, porté par une demande soutenue, qui vient s'ajouter à un allègement des pressions de change qui pesaient ​depuis plusieurs mois sur le groupe pharmaceutique suisse.

Le chiffre d'affaires de l'entreprise a ​atteint 16,13 milliards de francs ⁠suisses (17,46 milliards d'euros), en hausse organique de 7%, dépassant ainsi ‌l'estimation moyenne des analystes de 15,75 milliards de francs, selon un consensus fourni par l'entreprise.

Roche, basé ​à Bâle, en ‌Suisse, a confirmé ses objectifs pour l’ensemble de ⁠l’année, son directeur général Thomas Schinecker ajoutant que la société visait désormais à commercialiser jusqu’à 20 nouveaux médicaments d’ici 2030.

Roche ⁠a bénéficié d’une ‌stabilisation du dollar face au franc suisse après ⁠une longue période de dépréciation, un facteur clé étant ‌donné que l’Amérique du Nord représente près de ⁠la moitié du chiffre d’affaires du groupe.

Les traitements ⁠phares du groupe ‌ont été les moteurs de la dynamique pharmaceutique : Ocrevus, un traitement ​contre la sclérose en ‌plaques, a progressé de 9% à taux de change constants, tandis qu'Hemlibra, un médicament contre ​l’hémophilie, a enregistré une hausse de 13% sur un an.

Le Xolair, médicament contre l’asthme et les allergies ⁠alimentaires, n’a cependant pas répondu aux attentes du marché, affichant un chiffre d’affaires de 848 millions de francs au troisième trimestre, contre des prévisions de 925 millions de francs.

(Rédigé par Patrick Wingrove et Marleen Kaesebier ; version française Coralie Lamarque, édité par ​Benoit Van Overstraeten)